Gruppo Renault a quota 10% in Italia nel 2018 | la ' regina' è sempre Clio Bene anche la

Gruppo Renault - Una joint-venture per produrre elettriche in Cina : Il Gruppo Renault avrebbe siglato un accordo con la cinese Jmcg per produrre insieme veicoli elettrici per il gigantesco mercato del Paese del dragone. In una nota diffusa dai due costruttori coinvolti e ripresa dall'Ansa, si spiega che il Gruppo Renault acquisirà "una partecipazione significativa" nel capitale di Jmev, filiale della Jmcg e attiva appunto nel settore dei veicoli elettrici. Il primo passo sarà però quello di ottenere ...