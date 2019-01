Gruppo FCA - A Las Vegas la Pacifica di Waymo - VIDEO

Fca - grazie a Jeep e Ram in Usa Gruppo chiude 2018 a +9%. GM - Ford e Toyota ai primi 3 posti : NEW YORK - Il gruppo FCA esce vincitore dalla sfida commerciale del 2018 negli Stati Uniti, chiudendo l'anno al quarto posto nel mercato con 2.235.204 immatricolazioni alle spalle di GM, Ford e...

Fca - boom Jeep nel 2018 : +71%. Immatricolazioni in Italia - 1 vettura su 4 è del Gruppo - 26% - : TORINO - Nel 2018 le auto Fiat Chrysler automobiles immatricolate nel 2018 sono quasi mezzo milione, per una quota del 26,2% del totale , 1,9 mln, . Il gruppo registra negli ultimi mesi un trend...

Gruppo FCA - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Gruppo FCA - "Se resta l'ecotassa rivedremo il piano di investimenti" : Se il governo dovesse introdurre l'ecotassa per avvantaggiare le ibride e le elettriche a scapito delle auto a diesel e a benzina, il piano di investimenti che il Gruppo FCA ha previsto per l'Italia dovrebbe essere rivisto. A comunicarlo, tramite una lettera indirizzata al presidente del consiglio regionale del Piemonte, è stato Pietro Gorlier, responsabile delle attività europee del costruttore, annunciando che l'azienda italoamericana non ...

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Fca - aprirà nuova fabbrica in Usa dedicata a Grand Cherokee a 7 posti. No comment del Gruppo : NEW YORK - Convertire una fabbrica di motori inutilizzata dal settembre 2012 in uno stabilimento di assemblaggio in cui produrre il modello 2021 del Grand Cherokee con tre file di sedili. È...

Gruppo FCA - Usa - l'ex Amazon Mark Stewart è il nuovo direttore operativo : Il Gruppo FCA ha nominato Mark Stewart come nuovo chief operating officer per gli Stati Uniti. l'ex vice presidente di Amazon rivestirà così un ruolo chiave all'interno dell'azienda italoamericana, diventando il braccio destro dell'ad Mike Manley. Sono state ufficializzate anche altre nomine: Niel Golightly prenderà il posto di Mike Keegan nel settore comunicazione.Ritorno alle auto. Prima di arrivare ad Auburn Hills, Stewart si è occupato, ...

Gruppo FCA - il futuro è elettrificato : 500 elettrica e Jeep Compass ibrida prodotte in Italia : Il totale degli investimenti in Italia ammonterà a più di 5 miliardi di euro per il periodo 2019-2021 l Chief Operating Officer della Regione EMEA, Pietro Gorlier, ha illustrato la realizzazione del piano industriale in Italia che prevede entro il periodo 2019-2021 il lancio di 13 nuovi modelli o restyling di modelli esistenti, nonché nuove motorizzazioni con impiego diffuso di tecnologia ibrida ed elettrica. In particolare, Pietro Gorlier ...

Gruppo FCA - La Suv compatta Alfa Romeo assegnata a Pomigliano : Tredici nuovi modelli o restyling di modelli esistenti e nuove motorizzazioni con impiego di tecnologia ibrida o elettrica. questo il piano del Gruppo FCA per l'Italia per il triennio 2019-2021, illustrato ai sindacati dal nuovo numero uno dell'area Emea, Pietro Gorlier. Degli 8,5 miliardi di investimenti destinati all'intera regione Emea, cinque saranno destinati all'Italia. Le prime parole di Gorlier. "L'Italia resta al centro del piano ...

Gruppo FCA - Ali Gardner a capo di Maserati North America : Il Gruppo FCA ha affidato il controllo di Maserati North America ad Ali Gardner: già a capo della rete di concessionari di Fiat Chrysler Automobiles nella regione, ruoto che manterrà congiuntamente alla nuova nomina.Riferirà a Leloup. Gardner, 54 anni, riferirà direttamente a Jean-Philippe Leloup, che dopo precendenti esperienze in Ferrari è arrivato in azienda a guidare una nuova divisione chiamata Maserati ...