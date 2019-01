Governo | Salvini | “Se prendo impegno lo porto fino in fondo Baglioni? Cantanti cantano

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 10 gennaio 2019) “NuovoLega con i responsabili? No, non voglio far saltare questo. Seunloin”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteointervistato da Radio Rtl. Il vicepremier ha anche commentato le dichiarazioni fatte da Claudioieri in merito alla gestione dell’immigrazione da parte del. “mi piace quando canta, non quando parla di immigrazione. I, i ministri parlano”L'articolo: “Seloin, ministri fanno” proviene da Il Fatto Quotidiano.