Governo e Stato Maggiore stanzino i fondi per la bonifica dall' amianto

Carige - il piano del Governo : allo Stato nuove azioni fino a 1 miliardo - garanzie per altri 3 : Si accende lo scontro dopo la mossa del governo a sostegno di Carige con il decreto legge su garanzie e ricapitalizzazione. Intanto emergono i dettaglio del decreto entrata ieri sera in Consiglio dei ...

BANCA CARIGE - Governo INTERVIENE/ Aiuti di Stato : Renzi - 'vergognatevi'. Salvini - 'difendiamo risparmiatori' : CARIGE, INTERVIENE il GOVERNO: pronto l'ombrello pubblico. Garanzia di Stato su nuove emissioni e ricapitalizzazione. Possibile nazionalizzazione.

Gabon : Governo - sventato colpo di Stato : ANSA, - ROMA, 7 GEN - Un portavoce del governo del Gabon, Guy-Bertrand Mapangou, ha detto che è Stato sventato il tentativo di colpo di Stato nel Paese. La situazione, ha detto Mapangou alla Bbc, è "...

Gabon - il Governo : 'Sventato il colpo di Stato. Quattro arrestati' | : I militari avevano preso il controllo della stazione radio nazionale, annunciando un "consiglio per la restaurazione" per "ripristinare la democrazia". Nel Paese dell'Africa occidentale da 50 anni è ...

Terremoto Catania : “Governo vicino alla popolazione - lo stato di emergenza primo passo per tornare alla normalità” : “Il Governo nazionale ha dato immediata e concreta risposta ai catanesi, dichiarando lo stato di emergenza di 12 mesi per i Comuni etnei colpiti dal sisma e l’immediato stanziamento di 10 milioni per predisporre le prime attività di soccorso in favore delle popolazioni colpite dall’evento calamitoso. Questo rappresenta il primo passo per tornare alla normalità”. La senatrice catanese del Movimento 5 Stelle, Nunzia Catalfo, commenta così la ...

Il Governo è costato alla Borsa 100 miliardi di euro in 6 mesi : Il tesoretto accumulato in appena quattro mesi viene dilapidato dalle vendite innescate subito dalla laboriosa gestazione dell'esecutivo con il pasticcio sulla nomina di Paolo Savona all'Economia, ...

Sisma Catania : il Governo stanzia 10 milioni e dichiara lo stato d'emergenza : "Avevamo promesso che in Consiglio dei ministri avremmo varato lo stato di emergenza e così è stato. Sono stati stanziati i primi dieci milioni di euro per l'emergenza". Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un video su Facebook, insieme al capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, dopo aver ricordato di aver visitato i luoghi colpiti dall'eruzione dell'Etna nella zona del catanese. ...

Il Governo dichiara lo stato di emergenza per nove Comuni catanesi colpiti dal sisma. Stanziati subito dieci milioni : Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, per 12 mesi, in seguito al terremoto che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. Per l'avvio delle prime attivita' di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite sono stati Stanziati 10 milioni di euro, "a ...

Walter Ricciardi : "La ministra della Salute? L'ho vista due volte. Con il Governo non c'è stato confronto" : Ha deciso di lasciare l'incarico di presidente dell'Istituto Superiore di Sanità otto mesi prima della scadenza perché, ha spiegato, "giudico esaurito il mio compito", ma non nasconde che la politica del governo gialloverde sulla sanità non lo convince. Walter Ricciardi, in un'intervista a La Stampa, racconta perché ha interrotto il suo mandato. Non ha avuto scontri diretti con l'esecutivo e alla ministra Giulia ...

Governo M5S È CON LA SICILIA - SIGLATA INTESA STATO-REGIONE. : ... tristemente consolidata dalla vecchia politica, di utilizzare la SICILIA come granaio di voti per poi disinteressarsi delle sue problematiche. Il nostro obiettivo è che la SICILIA possa rilanciarsi ...

Manovra - il favore del Governo ai gestori dei lidi : tutto fermo fino al 2024. Settore da 15 miliardi paga allo Stato 103 milioni : Gli imprenditori balneari possono tirare un sospiro di sollievo, un altro. Perché l’accordo raggiunto in Senato su un emendamento (della Lega) da inserire nella legge di Bilancio consente di rinviare di altri 15 anni l’applicazione per il comparto balneare della direttiva Bolkestein. La norma europa, altrimenti, obbligherebbe lo Stato a mettere a gara le concessioni per le spiagge invece che affidarle sempre agli stessi. Di certo una buona ...

Berlusconi : "Sono stato da Mattarella - mi ha detto che consentirebbe un Governo di centrodestra" : "Sono stato da Mattarella, mi ha detto che se cade il governo consentirebbe al centrodestra di trovare una maggioranza in Parlamento". Silvio Berlusconi torna alla carica contro il governo e pensa un'eventuale caduta dell'esecutivo gialloverde: "Dobbiamo mandare a casa questo esecutivo di incapaci e di dilettanti", ha continuato l'ex presidente del Consiglio.Nessuno sconto ai 5 Stelle: "Prima dicevo che erano buoni per pulire i cessi, ora credo ...

[Il punto] Seimila esodati scrivono a Capo dello Stato - Governo e Inps : "Vi siete dimenticati di noi". Già spesi 3 miliardi su 12 per l'... : ... al premier Giuseppe Conte, ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al ministro dell'Economia Giovanni Tria, ed al presidente dell'Inps Tito Boeri. "Gli esodati tuttora rimasti esclusi dalle ...