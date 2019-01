Google permette di riprendere le ricerche da dove si erano lasciate solo USA

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Maps la nuova applicazione permetterà di mandare messaggi : Inviare messaggi in tempo reale a ristoranti o negozi per chiedere informazioni o fare un ordine: le novità di Google Maps e quelle in arrivo

Google Assistant permette di aggiungere metodi di pagamento in Italia : Google Assistant Payments è arrivato in Italia! Nella sezione Pagamenti di Google Assistant è ora possibile aggiungere un metodo di pagamento, un indirizzo di consegna e impostare il metodo di approvazione di sicurezza. L'articolo Google Assistant permette di aggiungere metodi di pagamento in Italia proviene da TuttoAndroid.

Google potrebbe permetterci di provare le versioni future di Android con largo anticipo grazie a Project Treble : Google potrebbe fare un primo passo verso gli appassionati e gli sviluppatori. Dall'Android Dev Summit emerge la possibilità di un rilascio futuro delle GSI delle nuove versioni di Android, eventualmente installabili sui dispositivi supportati da Project Treble prima che sia disponibile la versione AOSP. Ma per ora sono semplici ipotesi, nonostante provengano da Google stessa. L'articolo Google potrebbe permetterci di provare le versioni future ...