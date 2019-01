Giulia Salemi | tutta la verità | la nuova vita con Monte e il rapporto con Fariba

Giulia Salemi fa una rivelazione su Francesco Monte a Mattino Cinque : Giulia Salemi a Mattino 5: “Con Francesco Monte è amore” Se nella Casa del Grande Fratello Vip hanno trascorso più tempo a litigare, una volta tornati alla vita quotidiana Giulia Salemi e Francesco Monte sono praticamente diventati inseparabili. È nata ufficialmente l’ennesima coppia della versione Vip del reality. Ospite a Mattino 5 Giulia Salemi ha confessato che lei e Francesco Monte sono innamorati: “Senza la ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : ospiti al Moschino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più : Francesco Monte e Giulia Salemi sono la super coppia del Moschino Fashion Show che va in scena a Roma, a Cinecittà. Il pugliese e l’influencer, che proprio al GF Vip, nella Casa di Cinecittà,... L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi: ospiti al Moschino Fashion Show innamorati si riempiono di coccole. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Francesco Monte hanno un’altra disavventura : Francesco Monte e Giulia Salemi in ritardo: il nuovo imprevisto In ritardo anche pochi minuti fa, Giulia Salemi e Francesco Monte hanno avuto una disavventura. La coppia ha perso il treno per Firenze. Oggi infatti i due ex gieffini parteciperanno all’evento organizzato da Pittimmagine. A raccontare l’ennesimo imprevisto è stata proprio l’influencer 24enne che ha lanciato un sondaggio su Instagram Stories, facendo intuire che ...

Giulia Salemi si svela : cosa desidera da Francesco Monte : Francesco Monte e Giulia Salemi: lei è al settimo cielo Giulia Salemi e Francesco Monte, come tutti sapranno, hanno partecipato al Grande Fratello Vip. In quella circostanza si sono conosciuti e innamorati. E nonostante il reality sia ormai finito da oltre un mese, il loro amore pare davvero essere forte. A tal proposito Giulia Salemi su Francesco Monte ha confessato ai suoi numerosissimi fan su instagram: “Ve lo giuro con il cuore, ...

Francesco Monte e Giulia Salemi : brutto imprevisto durante il viaggio : Giulia Salemi senza parole: cosa è successo con Francesco Monte Dopo la vacanza passata a Taranto Francesco Monte e Giulia Salemi oggi si sono messi in viaggio alla volta di Roma. I due fidanzati però hanno avuto un brutto imprevisto, come raccontato da Giulia Salemi sulle sue Stories. La modella infatti ha caricato un video in cui mostrava Francesco Monte mentre era al volante di una macchina ferma e spinta dal loro amico Marcello. Giulia ha ...

Francesco Monte e Giulia Salemi prendono una decisione inaspettata : Giulia Salemi e Francesco Monte andranno a convivere? Francesco Monte e Giulia Salemi si sono conosciuti e innamorati all’interno della casa più spiata dagli italiani. E da quel momento non si sono più separati nemmeno per un attimo, dimostrando anche ai più scettici quanto il loro amore sia vero e puro. Ma non è finita qua perchè il magazine Spy ha riportato una clamorosa indiscrezione, che ha già fatto sognare i tantissimi fan della ...

Giulia Salemi bacchetta Francesco Monte e si sfoga : “Basta” : Giulia Salemi riprende Francesco Monte: “Che non passi questo messaggio” Giulia Salemi e Francesco Monte continuano la loro pausa relax a Taranto. L’influencer ha raggiunto il fidanzato in occasione del Capodanno e ha colto l’occasione per trascorrere qualche giorno in Puglia in serenità, mentre la madre Fariba ha deciso di andare a trovare i suoi parenti. In queste ore Francesco Monte e Giulia Salemi hanno postato una ...

