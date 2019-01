Giochi 2026 : Giorgetti 'bene via libera' : Così il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti sulla firma alla lettera di candidatura di Milano-Cortina 2026 nel consiglio dei ministri di oggi.

Giochi 2026 : Zaia "pronti e motivati : Lo sport in Veneto ha una grande tradizione di passione e di pratica ma le Olimpiadi sarebbero anche una straordinaria occasione di riscatto di questa montagna martoriata dagli eventi catastrofici di ...

Olimpiadi : Zaia - 'per Giochi 2026 pronti e motivati per questa sfida' : Venezia, 7 gen. (AdnKronos) - “Siamo pronti e motivati per questa sfida. Dobbiamo e vogliamo fare squadra tutti assieme, perché le Olimpiadi invernali del 2026 sono la madre di tutte le battaglie sul fronte dei grandi eventi che vogliamo realizzare”. Con queste parole, commentando l’annuncio del Pre

Olimpiadi 2026 – Bach fiducioso e ottimista : “non esiste piano B - chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente” : Thomas Bach ottimista e fiducioso in vista delle Olimpiadi invernali 2026: le parole del presidente del CIO “Per il 2026 non esiste un piano B, sono sicuro che chi ospiterà i Giochi lo farà in modo eccellente“. Lo dice il presidente del Cio, Thomas Bach, parlando della corsa ad ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 che vede impegnate Milano-Cortina e Stoccolma. Il numero uno del Comitato olimpico internazionale sottolinea, ...

Giochi 2026 : Sala - il governo c'è : ... a margine dell'inaugurazione del mercato di Natale attorno al Duomo, commentando la riunione che si è tenuta ieri a Roma con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, con delega allo Sport, ...

Giochi 2026 : vertice a Palazzo Chigi : ANSA, - ROMA, 13 DIC - Ha preso il via a Palazzo Chigi il vertice sulla candidatura ai Giochi olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Dal sottosegretario con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ricevuti i sindaci delle due città, Giuseppe Sala e Gianpietro Ghedina, i governatori di Lombardia e Veneto, Attilio Fontana e Luca Zaia, il presidente del Coni, Giovanni ...

Giochi 2026 : Sala - stiamo lavorando sodo : MILANO, 5 DIC - Milano sta lavorando "anche in questi giorni per la corsa alle Olimpiadi e la settimana prossima, con il Coni e gli altri nostri partner, saremo a Roma da Giancarlo Giorgetti per fare ...

Giochi 2026 : Sala - stiamo lavorando sodo : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Milano sta lavorando "anche in questi giorni per la corsa alle Olimpiadi e la settimana prossima, con il Coni e gli altri nostri partner, saremo a Roma da Giancarlo Giorgetti ...

Giochi 2026 : Sala - stiamo lavorando sodo : ANSA, - MILANO, 5 DIC - Milano sta lavorando "anche in questi giorni per la corsa alle Olimpiadi e la settimana prossima, con il Coni e gli altri nostri partner, saremo a Roma da Giancarlo Giorgetti ...

Giochi 2026 : Malagò - attenti a Stoccolma : Sono un Paese in cui la tradizione degli sport invernali fa paura, fa spavento. Non hanno mai ospitato le Olimpiadi Invernali, saremmo degli incoscienti se sottovalutassimo questo tipo di avversario".

Olimpiadi 2026 – Malagò ottimista : “con Stoccolma ce la Giochiamo a fine giugno” : Malagò ottimista per la candidatura italiana per le Olimpiadi 2026: le parole del numero 1 del Coni a margine del XVII Forum annuale del Comitato Leonardo ‘Sport e imprese “Con Stoccolma ce la giochiamo a fine giugno a Losanna per le Olimpiadi del 2026. Sono ottimista, servono 44 voti su 87 votanti. Questa è la classica situazione in cui il mio ottimismo è forte se non facciamo casino in casa, se non c’è il fuoco amico. ...

Giochi 2026 - Malagò ottimista : "La candidatura - ha aggiunto il capo dello sport Italiano intervenuto a un forum al salone d'onore del Coni - penso sia molto forte e ce la giocheremo fino a giugno, ma ogni elemento che alteri gli ...

Giochi 2026 : Valente - niente soldi Stato : Due enti rimarranno, con il Coni che continuerà a fare formazione olimpica perché pensiamo che abbia un ruolo importantissimo in questo senso, ma dall'altra ci sarà Sport e salute su cui si investirà ...

Giochi 2026 : Valente - niente soldi Stato : Due enti rimarranno, con il Coni che continuerà a fare formazione olimpica perché pensiamo che abbia un ruolo importantissimo in questo senso, ma dall'altra ci sarà Sport e salute su cui si investirà ...