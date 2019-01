Ginnastica | l’Italia cambia volto | Sigoa realizzerà i body delle azzurre! Nuovo partner

Ginnastica - il 2019 dell’Italia : le Fate del 2003 a caccia delle Olimpiadi - Vanessa Ferrari pronta per il rientro - Marco Lodadio vuole conferme : L’Italia della Ginnastica attendeva con grande ansia il 2019, la stagione del debutto tra le seniores delle Fate: la classe 2003 è ufficialmente diventata grande ed è pronta per fare il proprio esordio nell’artistica che conta. Le azzurrine hanno giganteggiato tra le under 16, hanno vinto la gara a squadre degli ultimi Europei di categoria e hanno spadroneggiato in tutte le competizioni internazionali a cui hanno preso parte nelle ...

Ginnastica - tra le qualificazioni alle Olimpiadi 2020 e i Mondiali : 2019 ricchissimo - gli appuntamenti clou e i sogni dell’Italia : La Polvere di Magnesio è entrata con grande forza nel 2019, sarà una stagione particolarmente ricca per la Ginnastica artistica che vivrà l’anno pre-olimpico. Tutto si concentrerà infatti sui Mondiali, in programma a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, che assegneranno i pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020: previste infatti delle carte sia per le squadre (le migliori 9 non già qualificate) che per gli individualisti. La preparazione ...

Ginnastica - classe 2003 sei diventata grande : Fate - benvenute tra le seniores. L’Italia si coccola Villa - Iorio e le gemelle D’Amato : Buon 2019 a tutti, la Polvere di Magnesio entra in una nuova ricca stagione e come tutti gli anni il 1° gennaio rappresenta l’inizio di una nuova vita per moltissime atlete che passano alla categoria seniores: i piccoli fenomeni che si sono distinti tra le under 16 (juniores) fino a pochi giorni fa, oggi diventano grandi a tutti gli effetti e possono partecipare alle competizioni più importanti. L’Italia aspettava da diverso tempo ...

VIDEO Alice D’Amato : “La Ginnastica è la mia vita - ho sempre sognato le Olimpiadi. L’Italia lotterà per arrivare a un sogno” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Tra loro Alice D’Amato, 15enne da Genova che si sta esprimendo su ottimi livelli. Abbiamo intervistato uno dei nostri grandi talenti in erba pronta al passaggio tra le grandi e con il mirino già puntato verso le Olimpiadi di Tokyo ...

Ginnastica - Grand Prix 2018 : show e spettacolo a Padova - l’Italia incanta nel pomeriggio di festa : Il Grand Prix 2018 della Ginnastica ha regalato Grandi emozioni al folto pubblico che ha gremito la Kione Arena di Padova, lo show di fine stagione ha messo in mostra il meglio del nostro movimento che ha salutato il 2018 a suon di esibizioni affascinanti ammaliando tutti gli appassionati. Un mix di artistica, ritmica, aerobica e acrobatica per celebrare tutta la nostra Polvere di Magnesio che in questa annata ci ha regalato Grandissime ...

Grand Prix Ginnastica 2018 : tutti i partecipanti allo show di Padova. Il meglio dell’Italia per regalare emozioni : Sabato 8 dicembre (ore 15.30) si disputerà il Grand Prix 2018 della Ginnastica, la Grande festa di fine stagione in cui il meglio del nostro movimento si esibirà per regalare spettacolo al pubblico della Kioene Arena di Padova. L’edizione di quest’anno si preannuncia estremamente spettacolare e avvincente, tantissime esibizioni una in fila all’altra senza l’assillo della gara e del punteggio, esclusivamente per regalare ...

VIDEO Enrico Casella - Ginnastica artistica : “L’Italia e la classe 2003 - il sogno Olimpiadi Tokyo 2020 - il rientro di Vanessa Ferrari” : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, centro nevralgico della ginnastica artistica italiana. Abbiamo intervistato il Direttore Tecnico Enrico Casella che al PalAlgeco lavora insieme al meglio del nostro movimento e che si sta preparando sulla strada che porta alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Stiamo assistendo agli allenamenti della classe 2003, è un gruppo da cui ci si aspetta molto e ...

Ginnastica - l’Italia del futuro brilla a Jesolo : Angela Andreoli al top - bene le Leone. Le allieve azzurre al PalaArrex : L’Italia del futuro si è messa in mostra a Jesolo, come sempre il Campionato Nazionale allieve (quello che fino allo scorso anno si chiamava Serie C) ha messo in evidenza le migliori promesse del nostro movimento e abbiamo potuto ammirare da vicino le migliori under 14: nelle prossime stagioni si punterà quasi tutto sulla classe 2003 (quella di Giorgia Villa, Asia e Alice d’Amato, Elisa Iorio) con l’obiettivo Olimpiadi Tokyo ...

Ginnastica - Enrico Casella : “L’Italia - il sogno Olimpiadi 2020 e le medaglie - la classe 2003 e Vanessa Ferrari” : ESCLUSIVA OA SPORT – Giorgia Villa è stata festeggiata nel suo paese (Brembate, provincia di Bergamo) per gli eccellenti risultati ottenuti in questa stagione e all’evento era presente anche Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica, che abbiamo intervistato. Che stagione è stata per l’Italia e che bilancio tracci del 2018? Sapevamo già da tempo che sarebbe stata una stagione difficile, ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : l’Italia si coccola Lara Mori a Cottbus - Rizzelli sta tornando. Brasile e Derwael show : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ripartita da Cottbus (Germania) dove è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica, il circuito riservato alle singole specialità che mette in palio dei pass per la rassegna a cinque cerchi (uno per ogni attrezzo, riservato al miglior classificato al termine delle otto tappe). La 43^ edizione del prestigioso Turnier der Meister, una grande classica del ...

Ginnastica Ritmica – Il Capitano dell’Italia sulle tifoserie dello sport : “i nostri fan sanno stare al loro posto - non come quelli del calcio” : Alessia Maurelli, Capitano delle Farfalle Azzurre a ‘Solo chi c’ha Fede’ racconta il lato umano dello sport Fresche della Medaglia d’Oro nella Ginnastica Ritmica conquista ai Mondiali di Sofia, le dieci ragazze delle Farfalle Azzurre, capitanate da Alessia Maurelli e allenate da Emanuela Maccarani, entrano nel salotto di Solo chi c’ha Fede per raccontare come l’unità della squadra: “è l’anima di quello che si vede in ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : i convocati dell’Italia per la tappa di Cottbus. Ci sono Mori e Rizzelli : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 ripartirà con la prima tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Ginnastica artistica che si disputerà a Cottbus (Germania) dal 22 al 25 novembre. La 43^ edizione del prestigioso Turnier Der Meister assegnerà i primi punti per la qualificazione dei ginnasti individualisti alla prossima rassegna a cinque cerchi. L’Italia si presenterà all’appuntamento con cinque atleti: Marco Lodadio, fresco ...

Ginnastica - l’Italia domina il sabato dei giovani! Azzurrine show a Combs La Ville - Vincenzi detta legge : Ottimo sabato per l’Italia della Ginnastica artistica che si fa valere con le squadre giovanili impegnate in due importanti Tornei Internazionali. Le ragazze hanno trionfato nella prova a squadre dello storico Trofeo di Combs La Ville (Francia): Veronica Mandriota, Chiara Vincenzi e Camilla Campagnaro sono riuscite a sconfiggere la Francia e il Belgio. Le classi 2004-2005 si mettono in piena luce nel rispetto della recente tradizione del ...

