Gf Vip | Giulia innamorata di Monte | la Cipriani contro Nudo | ' è un maleducato'

Gf Vip : Giulia al settimo cielo con Francesco - Walter accetta l'invito a cena della D'Urso : Il Grande Fratello Vip è finito da un mese, nonostante ciò i protagonisti dell'ultima edizione continuano a far parlare di loro. In particolare Giulia Salemi e Walter Nudo. Se la figlia di Fariba ha rivelato di aver trovato il vero amore grazie a Francesco Monte, il vincitore dell'ultima edizione del reality show è stato ospite della puntata odierna di Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso . Giulia Salemi innamoratissima di Francesco ...

Gf Vip : Giulia Salemi si apre sulla storia con Francesco Monte : 'Ho trovato l'amore' : Durante e dopo la terza edizione consecutiva del 'Grande Fratello Vip', condotta da Ilary Blasi con la collaborazione speciale di Alfonso Signorini, in molti pensavano che la liaison amorosa venutasi a creare tra Francesco Monte e Giulia Salemi sarebbe durata poco, secondo alcuni fino a Capodanno, così com'era stato recentemente sostenuto dalla madre della Salemi , Fariba Tehrani. Ma i due ex-gieffini sembrano essere, allo stato attuale, molto ...

Giulia De Lellis - confessione notturna sul Gf Vip : “Avevo dimenticato questa cosa” : Giulia De Lellis riparla del Gf Vip: ritorna la polemica con Alfonso Signorini Giulia De Lellis si sta togliendo qualche sassolino dalla scarpa. Dopo aver fatto riferimento al motivo per cui la sua storia con Andrea Damante sarebbe finita, adesso ha voluto rispondere ad Alfonso Signorini… riguardo a cosa? Ai libri che ha letto! Al […] L'articolo Giulia De Lellis , confessione notturna sul Gf Vip: “Avevo dimenticato questa ...

Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini - l’amore dura dopo il Gf Vip : foto e dediche : Giulia e Pierluigi news dopo Gf Vip 3: un nuovo inizio per la coppia Vi ricordate quello che era successo al Grande Fratello Vip? C’erano state delle segnalazioni sul fidanzato di Giulia Provvedi che avevano fatto cadere nello sconforto la biondina. Qualcuno pensava che avrebbe lasciato Pierluigi Gollini , qualcun altro, invece, credeva che l’amore sarebbe […] L'articolo Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini , l’amore dura ...

Francesco e Giulia felicissimi a Capodanno - dopo il Gf Vip lei annuncia una sorpresa : Francesco Monte e Giulia Salemi, la storia va a gonfie vele Francesco e Giulia staranno insieme a Capodanno e dopo il Grande Fratello Vip non è certo la prima volta che accade. I due infatti si sono visti parecchie volte nonostante le previsioni non proprio rosee sul loro conto mentre erano in casa, e questa […] L'articolo Francesco e Giulia felicissimi a Capodanno, dopo il Gf Vip lei annuncia una sorpresa proviene da Gossip e Tv.