Genoa-Milan sarà lunedì 21 alle 15

Genoa-Milan anticipata alle 15 del 21 gennaio : cambia anche Juve-Chievo : GENOA MILAN anticipata – Su disposizione dell’Osservatorio sulle manifestazioni Sportive del Ministero dell’Interno, la partita Genoa-Milan, valida per la ventesima giornata del campionato di serie A si disputerà alle ore 15 del 21 gennaio prossimo, anziché alle 21.00. ->Leggi anche Serie A, Salvini: “I teppisti sono seimila, restituiamo il calcio ai tifosi” Genoa Milan anticipata, l’auspicio […] L'articolo ...

Genoa-Milan di lunedì alle 15 : tifosi furiosi e problema irrisolto - decisione che lascia perplessi : Genoa-Milan va verso lo spostamento dalla sera di lunedì 21 al pomeriggio alle ore 15, quando buona parte dei lavoratori sarà in ufficio… Genoa-Milan va verso lo spostamento. La gara ritenuta ‘a rischio’ verrà spostata a lunedì 21 alle ore 15 anzichè in orario serale come da programma, come se spostare l’incontro al pomeriggio risolvesse i problemi del nostro calcio. “Sento parlare di partite di giorno per ...

Calciomercato Genoa - parla Perinetti : “la verità su Piatek-Milan e l’affare Kouame col Napoli” : Calciomercato Genoa, Piatek e Kouame sono i due calciatori dei quali si sta parlando maggiormente in queste ore per quanto concerne il club genovese Calciomercato Genoa – Il dg del Genoa, Giorgio Perinetti, ha parlato di Calciomercato ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Diversi gli argomenti d’attualità in casa Genoana, su tutti il futuro di Kouame e le eventuali contropartite per l’attaccante: “Stiamo parlando, ...

Risultati Serie A 17ª Giornata – Poker Sampdoria - tris Genoa : disastro Milan - successo di misura per il Napoli : La Sampdoria si impone 2-4 sul campo dell’Empoli, il Genoa rifila 3 gol all’Atalanta, Milan sconfitto in casa dalla Fiorentina, al Napoli basta un gol contro la Spal: i Risultati dei match della 17ª Giornata di Serie A Nell’ultima Giornata prima di Natale, un insolito sabato pomeriggio di Serie A regala una grande scorpacciata di gol e verdetti inaspettati. La Giornata si apre con la Lazio che supera 3-1 il Cagliari ritrovando ...

Milan ko a San Siro - vincono Napoli - Samp e Genoa : Natale amarissimo per Rino Gattuso. Milan-Fiorentina 0-1. Chiesa segna un gran gol e il Diavolo scende al 5° posto. I

Il Milan su Kouame : Montolivo offerto al Genoa : Il rallentamento dell'affare Ibrahimovic non ha bloccato il Milan sul mercato. L'obiettivo del club rossonero è rinforzare ugualmente la rosa con un attaccante in più, a maggior ragione se il tecnico ...

Milan-Parma 2-1 - rimonta rossonera con Cutrone-Kessie Chievo-Lazio 1-0 - la diretta Torino-Genoa 2-1-Classifica : Succede tutto nella ripresa: emiliani in vantaggio con Inglese, Gattuso passa dal 4-3-3 al 4-4-2, interviene anche la Var e tornano i tre punti. Quarto posto temporaneo

Lazio-Milan finisce 1-1 Rossoneri avanti con Kessie Nel finale il pari di Correa Genoa-Sampdoria : 1-1 : Passa prima il Milan a un quarto d’ora dalla fine con un destro di Kessie. Nel recupero è Correa, neo entrato, a rimettere tutto in parità. La Lazio resta avanti ai rossoneri