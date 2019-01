Fuori dal coro non va in onda | Giordano | Ripartenza ancora rinviata

Terremoti - sciame sismico sull’Etna : scossa a Zafferana - studenti Fuori dalle scuole : Un terremoto magnitudo ML 2.0 si è verificato a 5 km sudovest da Zafferana Etnea (Catania) alle 11:45:33 ad una profondità di 2 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. E’ solo l’ultima di una serie di scosse dello sciame sismico in atto sull’Etna da settimane. A Zafferana Etnea, uno dei Comuni più colpiti dal sisma magnitudo 4.9 del 26 dicembre, i ragazzi di alcune scuole sono stati fatti uscire ...

Etna - nuova scossa di terremoto di 2.0 a Zafferana Etnea : studenti Fuori dalle scuole : Ancora una scossa di terremoto in Sicilia, in prossimità dell'Etna: l'epicentro è stato registrato a Zafferana Etnea, già colpita dal sisma del giorno di Santo Stefano, che ha reso inagibili centinaia di edifici. Paura per gli studenti, impegnati a scuola, e che sono stati fatti uscire per precauzione nei cortili e negli spazi aperti degli istituti.Continua a leggere

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : la spada femminile riparte da L’Avana. Fiamingo ancora Fuori dalla prova a squadre : La stagione della spada femminile riparte da Cuba e precisamente da L’Avana, sede della seconda prova di Coppa del Mondo. Si riparte dopo la lunga pausa invernale e dopo quell’esordio di Tallinn che aveva visto il meraviglioso podio di Alberta Santuccio dopo oltre un anno e mezzo. La siciliana cerca così conferme nella gara cubana, dove invece vuole tornare subito ad essere grande protagonista Mara Navarria. La Campionessa del Mondo ...

Isola dei Famosi - imprevisto per Jeremias Rodriguez - il fratello di Belen Fuori dal cast? : L'argentino si è fratturato una mano e l'infortunio potrebbe escluderlo dalla quattordicesima edizione del reality show.

Belen Rodriguez - Fuoriprogramma piccante. Serata folle con Castrogiovanni - tradita dal vestito : seno di Fuori : Il gossip vuole Belen Rodriguez molto "vicina" all'ex Napoli Ezequiel Lavezzi, ma intanto la showgirl si scatena con un rugbista, Martin Castrogiovanni, suo collega in tv a Tu si que vales. I paparazzi di Diva e donna li hanno beccati durante una divertente Serata milanese lontano dalle telecamere,

Jorit firma il murale di Pasolini Fuori dalla metro di Scampia : Il volto di Pier Paolo Pasolini campeggia fuori dalla metro di Scampia: l'opera, che ricopre l'intera facciata di un edificio, è firmata da Jorit Agoch, street artist nato a Napoli da padre italiano e madre olandese. Sul volto dello scrittore e regista friulano dei tagli rossi, simbolo di appartenenza ad una comunità, secondo la filosofia di Jorit, 28 anni, già autore di numerosi e importanti maxi ritratti a Napoli, tra cui il San Gennaro di ...

Brexit - ok a emendamento che impone a May presentare piano B. Ma premier non molla : “Il 29 marzo saremo Fuori dall’Ue” : Seconda sconfitta in due giorni sulla Brexit per il governo di Theresa May: nella riapertura del dibattito ai Comuni sull'accordo per il divorzio dalla Ue, la Camera ha approvato con 308 voti favorevoli e 297 contrari l'emendamento promosso dal deputato Tory ed ex ministro della Giustizia, Dominic Grieve, che costringe la premier a tornare ai Comuni "entro tre giorni lavorativi" e non 21, come stabilito finora, con un piano B alternativo al no ...

Niccolò Bettarini rinuncia al risarcimento di un milione per l'aggressione Fuori dalla discoteca : Niccolò Bettarini rinuncerà al risarcimento per l'aggressione subita il primo luglio fuori da una discoteca. La richiesta avanzata tramite il legale Alessandra Calabrò era di un milione di euro di ...

Scampia - l'impegno di de Magistris : 'In un mese tutti Fuori dalle Vele' : Dietro la lotta per l'assegnazione dei nuovi alloggi popolari agli abitanti delle Vele di Scampia 'c'è una lotta del comitato, degli abitanti delle Vele ma anche dell'amministrazione comunale. Entro i ...

Ottimi gli ascolti de La Compagnia Del Cigno a quasi 6 milioni - anticipazioni 2ª puntata dell’8 gennaio : Barbara Fuori dall’Orchestra : Ha debuttato con un ottimo risultato la nuova serie di Ivan Cotroneo su Rai1: gli ascolti de La Compagnia del Cigno per la prima puntata in onda il 7 gennaio, composta da due episodi, hanno fatto registrare quasi sei milioni di spettatori sull'ammiraglia Rai. Un esordio che promette bene per la serie corale scritta e diretta da Cotroneo con protagonisti Alessio Boni, Anna Valle e sette giovani artisti quasi tutti esordienti: la prima puntata ...

Nuovi Eroi - su Rai 3 storie esemplari di gente (Fuori dal) comune : diretta prima puntata : [live_placement]Nuovi Eroi, su Rai 3 in access prime time 30 storie di tutti i giorni premiate dal Quirinaleprosegui la letturaNuovi Eroi, su Rai 3 storie esemplari di gente (fuori dal) comune: diretta prima puntata pubblicato su TVBlog.it 07 gennaio 2019 20:00.

Torno - tamponati e sbalzati Fuori dall’abitacolo : 28enne muore sotto gli occhi del padre : La tragedia lungo l'autostrada Torino-Pinerolo all'altezza dell'uscita Gerbole di Volvera. La vittima è una 28enne di Piossasco, sempre nel Torinese, che stava viaggiando col padre in direzione del capoluogo piemontese. Nell'impatto la giovane e il genitore sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo ma ad vere la peggio è sta la ragazza.Continua a leggere

Il pos gli mangia il bancomat - lui tira Fuori la motosega e distrugge il casello autostradale dell’A24 : Ha pagato il pedaggio dell’autostrada ma la macchinetta per il pagamento gli ha “mangiato” il bancomat. L’automobilista, furioso, è sceso allora dall’auto e, dopo aver litigato con il casellante, ha aperto il portabagagli e ha tirato fuori una motosega, accendendola. Con quella si è scagliato contro il casello autostradale nel tentativo di distruggerlo. È successo la sera del 6 gennaio al casello L’Aquila ...

Luigi Di Maio : 'Gli espulsi M5s stavano già Fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi' : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei ...