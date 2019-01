Frena la locomotiva tedesca Germania a rischio recessione

La locomotiva Frena : La Bundesbank tedesca ha rivisto al ribasso le stime di crescita della Germania per l'anno in corso e il seguente: nel 2018 il Pil crescerà solo dell'1,5% (contro il 2% previsto sei mesi fa). Mentre per il 2019 e il 2020 la Buba parla adesso di una crescita dell'1,6%, (contro l'1,9% previsto a giugno per il 2019).Non solo: in Germania l'indice Pmi che monitora il settore manifatturiero segna un calo a dicembre a 51,5 punti, da 51,8 di ...