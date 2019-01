Francesco Chiofalo | l' operazione al cervello è riuscita bene

Temptation Island - Francesco Chiofalo operazione riuscita : è cosciente : L’intervento di Francesco Chiofalo sarebbe andato a buon fine e il ragazzo alle ore 18 circa del 9 gennaio avrebbe ripreso coscienza. Iniziano a filtrare le prime notizie circa l’operazione cui è stato sottoposto il protagonista di Temptation Island al quale è stato asportato chirurgicamente un tumore al cervello. ‘Lenticchio’, così come viene ormai soprannominato affettuosamente dai fan, è entrato in sala operatoria alle ...

Francesco Chiofalo - le accuse dell'ex fidanzata Selvaggia : marcia sul caso del tumore : In queste ore sul web e sui social si continua a parlare di Francesco Chiofalo e dell'operazione che ha subito al cervello per asportare il tumore. La notizia della malattia dell'ex protagonista di Temptation Island aveva spiazzato un po' tutti ma a quanto pare non la sua ex fidanzata Selvaggia Roma, la quale in queste settimane è stata più volte bersagliata in rete perché non ha speso delle parole di conforto nei confronti di Francesco. Ieri, ...

Francesco Chiofalo : intervento avvenuto per un meningioma al cervello : Nella mattinata di mercoledì 9 gennaio, è cominciato il lungo intervento chirurgico di Francesco Chiofalo, il quale è stato ricoverato presso l'ospedale San Camillo di Milano nella speranza di poter asportare un tumore al cervello che ha colpito l'ex-tentatore di 'Temptation Island Vip'. L'ufficio-stampa del suddetto ospedale ha affermato che l'intervento è avvenuto intorno alle ore 9 del mattino ed è terminato alle ore 18 del ...

Francesco Chiofalo ha superato l'intervento alla testa : è sveglio ma in prognosi riservata : Dopo ore d'attesa e ansia, finalmente si è saputo che Francesco Chiofalo ha superato l'intervento alla testa al quale si è sottoposto nella mattinata del 9 gennaio per la rimozione di un meningioma benigno. A dare le prime informazioni sullo stato di salute del romano, è stato l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo, dove il ragazzo è stato operato dal dottor Alberto Delitala. I medici hanno fatto sapere che la prognosi resta riservata almeno ...