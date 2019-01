Francesco Chiofalo di Temptation Island operato al cervello - gli aggiornamenti su "Lenticchio" : Arrivano buone notizie per Francesco Chiofalo: ha superato positivamente l’operazione al cervello. L’ha reso noto l’ufficio stampa dell’ospedale San Camillo di Roma in cui l’ex concorrente di Temptation Island è ricoverato dopo che ieri è stato sottoposto alla delicata rimozione di una massa tumoral

L'operazione al cervello di Francesco Chiofalo è andata a buon fine : Ieri, mercoledì 9 gennaio, il personal trainer ed ex concorrente del programma Temptation Island, Francesco Chiofalo, ha subito un intervento per asportare un tumore benigno al cervello. La famiglia e l'ufficio stampa dell'ospedale San Camillo di Roma - contattato dalla rivista Fanpage - hanno subito rassicurato i fan del personal trainer che L'operazione è riuscita perfettamente, lasciando sperare in un pronto recupero di Francesco ...

Temptation Island - Francesco Chiofalo operazione riuscita ma la prognosi resta riservata : “Ci scusiamo per l’assenza ma stiamo vivendo un momento molto delicato. Francesco sta in prognosi riservata a breve vi daremo l’esito”. Sui social la famiglia di Francesco Chiofalo dà notizia di come è andato l’intervento per l’asportazione chirurgica del tumore al cervello. L’operazione sarebbe andata a buon fine e il ragazzo alle ore 18 circa del 9 gennaio avrebbe ripreso coscienza. ...

Francesco Chiofalo news : genitori unici a vederlo - parla il miglior amico : Francesco Chiofalo news: parla il migliore amico, i genitori gli unici ad averlo visto dopo l’operazione. Negato, al momento, l’incontro con la fidanzata “Ragazzi l’intervento è andato bene, vi prego di andare a casa. Lui adesso ha bisogno di riposare, per favore”. A parlare è uno uno dei sanitari del San Camillo Fornalini di Roma, […] L'articolo Francesco Chiofalo news: genitori unici a vederlo, parla il miglior amico proviene ...

Francesco Chiofalo - l’operazione al cervello è andata bene. Ma Selvaggia Roma : “Ci ha marciato. Un angioma benigno non è morte” : Ha avuto esito positivo l’intervento al cervello di Francesco Chiofalo, ex concorrente di Temptation Island. L’operazione sarebbe andata bene e alle 18 di ieri “Lenticchio”, com’è soprannominato, ha ripreso conoscenza dopo essere stato trasportato in terapia intensiva per la fase post operatoria: “E’ stato operato dal dottor Alberto Delitala, che è il nostro responsabile della neurochirurgia. Come da ...