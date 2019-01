Francesca Sofia Novello impeccabile anche in palestra | la fidanzata di Valentino Rossi

Da “quelle dell’acqua” - all’avventura in motoslitta : la ‘Patata Squad’ di Francesca Sofia Novello sa come divertirsi [VIDEO] : Che spasso per Francesca Sofia Novello con le sue amiche della ‘Patata Squad’ a Madonna di Campiglio Continua la vacanza a Madonna di Campiglio di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello e tutta la loro crew fatta di amici e piloti. Tante sfide e divertimento sulla neve, con le tavole da snowboard per il Dottore e la sua bella fidanzata: quest’ultima ha formato un team d’eccezione con un gruppo di amiche, la ...

MotoGp – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello non sono soli sulla neve - reunion di piloti a Madonna di Campiglio [FOTO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello sulla neve: i due piccioncini però non sono soli a Madonna di Campiglio, con loro anche una divertente combriccola di piloti La gettonatissima Madonna di Campiglio a Capodanno è stata meta vacanziera, tra gli altri, anche di Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi. Dopo i festeggiamenti per il primo dell’anno, i due fidanzati stanno trascorrendo altri giorni all’insegna del ...

Giornata all’insegna del divertimento per Francesca Sofia Novello : che spasso per la fidanzata di Valentino Rossi con la sua “Patata Squad” [VIDEO] : divertimento, fatiche, sciate e sensualità: una Giornata speciale per Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, sulla neve di Madonna di Campiglio Continua la vacanza sulla neve di Madonna di Campiglio di Valentino Rossi e della sua Francesca Sofia Novello. Il campione di MotoGp e la sua fidanzata non si mostrano molto spesso insieme sui social, ma la bella modella italiana ogni tanto aggiorna i fan tra sciate sullo snowboard ...

MotoGp - uno scatto che vale più di mille parole : Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi festeggiano teneramente il Capodanno [FOTO] : La modella italiana ha condiviso con i propri fan un tenero momento che la ritrae insieme a valentino Rossi durante la notte di Capodanno Un Capodanno tenerissimo, trascorso uno accanto all’altro. Francesca Sofia Novello e valentino Rossi non amano apparire insieme sui social, ma per la prima notte dell’anno una piccola eccezione è concessa. Dopo aver trascorso una vacanza in Giamaica, la coppia si è ricongiunta a Madonna di ...

Francesca Sofia Novello - bella e sportiva : la fidanzata di Valentino Rossi è uno spettacolo anche sullo snowboard [VIDEO] : Francesca Sofia Novello splendida anche in tenuta sportiva: la bella fidanzata di Valentino Rossi sulla neve di Madonna di Campiglio per delle appassionanti sciate con lo snowboard bella e sensuale, Francesca Sofia Novello, dopo il fidanzamento con Valentino Rossi ha raggiunto sicuramente un pubblico più ampio, che ama seguirla non solo per la sua vita di coppia col nove volte campione del mondo, ma anche per la sue giornate passate tra ...

Dal caldo della Giamaica alla neve di Madonna di Campiglio : settimana bianca per Francesca Sofia Novello e il suo Valentino Rossi? [VIDEO] : Vacanza sulla neve per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi a Madonna di Campiglio insieme alla sua dolce metà? Natale da ‘separati’ per Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello. Dopo una vacanza insieme nel caldo della Giamaica, la bella coppia formata dal nove volte campione del mondo e dalla giovane modella italiana è tornata in Italia per passare le festività natalizie con le rispettive famiglie. ...

MotoGp – Santo Stefano disintossicante per la fidanzata di Valentino Rossi : Francesca Sofia Novello dice ‘no’ al cibo e diventa una sexy ‘baby-sitter’ [VIDEO] : Un Santo Stefano di balli sexy e rifiuti per la fidanzata di Valentino Rossi: Francesca Sofia Novello dice ‘no’ alle abbuffate natalizie Tre giornate devastanti: dalla vigilia fino al giorno di Santo Stefano, nelle case di tutto il mondo è stato il cibo il protagonista indiscusso. Dolci tipici natalizi, cenoni di vigilia, pranzi di Natale, abbuffate di Santo Stefano e chi più ne ha più ne metta: nelle feste natalizie, i più ...

MotoGp – Il Natale di Francesca Sofia Novello - la fidanzata di Valentino Rossi si scatena lontana dal pilota [VIDEO] : Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, si diverte con la famiglia per Natale, rinunciando alla compagnia del pilota di MotoGp Mentre Valentino Rossi è a Pesaro per Natale, Francesca Sofia Novello, dopo una vacanza paradisiaca in una meta estiva con il pilota (VEDI QUI), è tornata a casa per le festeggiare insieme alla sua famiglia. La fidanzata del Dottore tra cenoni, pranzi e karaoke si diverte con una delle sue migliori ...

MotoGp – Bikini rosso e cerchietto da renna : il Natale di Francesca Sofia Novello è sexy [FOTO] : Vacanze di Natale al mare sexy per Francesca Sofia Novello: Bikini rosso e cerchietto da renna tra i capelli per la fidanzata di Valentino Rossi Vacanze natalizie al mare per Francesca Sofia Novello: la bellissima fidanzata di Valentino Rossi si sta godendo un po’ di relax al mare, in località calde, probabilmente in compagnia della sua dolce metà, che però non appare sui social. La bella modella italiana invece, ogni tanto, aggiorna ...

MotoGp – Luoghi incantevoli e fisico mozzafiato : la vacanza di Francesca Sofia Novello è… bollente [FOTO e VIDEO] : Francesca Sofia Novello in tutta la sua bellezza nella sue vacanze di Natale al mare: capelli al… sale per la bella fidanzata di Valentino Rossi Prosegue in serenità ed al caldo la vacanza natalizia di Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi sta trascorrendo dei giorni speciali in una località calda, probabilmente in compagnia della sua dolce metà, che però non compare con lei sui social. Giovane e bella, la modella ...

MotoGp – Pose sexy in bikini e videochiamate con la famiglia - vacanza al mare per Francesca Sofia Novello! E Valentino Rossi dov’è? [VIDEO] : vacanza al mare per Francesca Sofia Novello: la fidanzata di Valentino Rossi aggiorna i fan sui social, ma il Dottore dov’è? La stagione 2018 di MotoGp è terminata da tempo ormai ed anche gli eventi extra stagionali sono ormai stati archiviati. Dopo i test di Valencia e di Jerez, Valentino Rossi è stato ancora protagonista in appassionanti gare, prima al suo Ranch per la 100 km dei campioni, poi al Monza Rally Show, da lui vinto per ...

Monza Rally Show 2018 – Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello come Romeo e Giulietta : sotto al ‘balcone’… i tifosi [VIDEO] : Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello scherzano e ridono con i fan: la bella e simpatica coppia affacciata dal motorhome del Dottore al Monza Rally Show 2018 E’ terminato lo spettacolo del Monza Rally Show 2018: Valentino Rossi ha conquistato la sua settima vittoria, confermandosi re indiscusso della gara a quattro ruote sul circuito brianzolo. Dopo il record di sei vittorie dello scorso anno, il campione di Tavullia è ancora più ...

Monza Rally Show 2018 – La fidanzata di Valentino Rossi celebra la vittoria del suo ‘eroe’ : il gesto di Francesca Sofia Novello [FOTO] : Francesca Sofia Novello sul circuito brianzolo del Monza Rally Show celebra la settima vittoria del fidanzato Valentino Rossi nella competizione motoristica Valentino Rossi in questa edizione del Monza Rally Show è stato accompagnato dalla fidanzata Francesca Sofia Novello. Dopo averlo seguito in tutte le prove, la bellissima modella ha potuto festeggiare il settimo titolo del pilota pesarese non solo con la sua presenza in pista, ma anche ...

Francesca Sofia Novello esilarante al Monza Rally Show : la fidanzata di Valentino Rossi svela il vero significato di WLF : Valentino Rossi su tutte le sue tute ha impresso l’acronimo WLF, il cui significato la fidanzata Francesca vorrebbe cambiare WLF… il motto di Valentino Rossi. Il Dottore ha impresso l’acronimo su tutte le sue tute, ma adesso la fidanzata Francesca Sofia Novello intende cambiare il significato della scritta che campeggia sul petto del pilota. Dal poco ortodosso “W la figa” di Valentino Rossi, l’acronimo ...