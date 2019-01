Francesca Cipriani smaschera Walter Nudo | “È stato maleducato”

lanostratv

(Di giovedì 10 gennaio 2019)fa una rivelazione sua Pomeriggio 5è stata ospite della puntata di Pomeriggio 5 trasmessa giovedì 10 gennaio. Nel salotto di Barbara D’Urso,ha attaccato. La showgirl non ha mai nascosto di essere innamorata del vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso del reality è anche entrata nella Casa per dichiarare il suo interesse per l’attore. Secondo il suo racconto, quando è finito il Gf Vip ha mandato un messaggio acongratulandosi per la vittoria ma lui non ha risposto:“Per questo è un grandissimo maleducato, posso dirlo chiaramente”.La showgirl si è detta allibita anche per un altro gesto che avrebbe commessonei suoi confronti. Una volta tornato in possesso dei suoi social, l’uomo ha commentato una foto postata sui social da...