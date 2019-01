Fiorentina | tifosi chiedono un incontro con Della Valle | tutti i dettagli

Compleanno Astori - il ricordo dei tifosi della Fiorentina : “Sempre con noi, auguri Capitano”. E’ questo lo striscione esposto dai tifosi della Fiorentina in ricordo di Davide Astori davanti i cancelli dello stadio ‘Artemio Franchi’. Oggi l’ex capitano della Fiorentina, deceduto per un attacco cardiaco lo scorso 4 marzo alla vigilia del match con l’Udinese, avrebbe compiuto 32 anni. In mattinata anche un commovente messaggio da parte del sindaco ...

Milan - tifosi furiosi dopo il ko con la Fiorentina : Salvini durissimo sui social : “ma come si fa…” : Il vicepremier ha commentato con un tweet polemico la sconfitta subita dal Milan contro la Fiorentina a San Siro “Altra sconfitta del Milan, taccio che è meglio…Ma come si fa??“. Lo scrive il vicepremier e tifoso rossonero Matteo Salvini su Twitter dopo il k.o. della squadra di Gattuso a San Siro contro la Fiorentina. Una sconfitta amarissima per i rossoneri, che proseguono nel proprio periodo negativo, reso ancora più ...

Fiorentina - i tifosi non dimenticano : "Giustizia per Beatrice" : Domenica, in occasione di Fiorentina-Empoli, la curva Fiesole dello stadio Franchi di Firenze ha esposto un mega striscione per ricordare Bruno Beatrice, ex mediano della squadra viola negli Anni ...

Simeone - gol ed esultanza polemica che zittisce i tifosi della Fiorentina : dopo lo sfogo arrivano le scuese del Cholito : dopo aver segnato il gol decisivo per il successo sull’Empoli, Simeone ha esultato zittendo i tifosi della Fiorentina: dopo lo sfogo nel post partita sono arrivate le scuse del Cholito A secco di gol in casa dal 26 agosto, con la Fiorentina che non vinceva da ben 8 partite, il gol del vantaggio sull’Empoli firmato da Simeone ha avuto un sapore a dir poco liberatorio. Specialmente per il centravanti argentino che si è scrollato ...

Fiorentina - Simeone e quel dito ai tifosi. Pioli s'arrabbia - lui si scusa : "Ho sbagliato" : Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina. Getty La fine di un incubo. L'esultanza del Cholito è quella di chi si è liberato di un macigno enorme. L'incornata che tradisce Provedel rilancia la ...

Fiorentina - il dietrofront di Simeone : “Chiedo scusa ai tifosi - spero sia la fine dell’incubo” : Giovanni Simeone ha realizzato il secondo gol consecutivo nella partita di oggi contro l’Empoli, tornando a segnare al “Franchi” dopo la prima giornata. Dopo il gol, l’argentino si è lasciato andare a un’esultanza polemica portando l’indice davanti alla bocca, come a voler zittire i tifosi. Nel dopo gara, però, sono arrivate le scuse puntuali ai microfoni di Sky Sport: “Voglio chiedere scusa per la ...

Serie A Fiorentina - Pioli : «Momento delicato - i tifosi ci aiuteranno» : FIRENZE - "La Fiorentina ha tifosi molto passionali. Quando hai molta passione per la tua squadra pretendi il massimo e ti auguri che le cose vadano sempre nel modo migliore" . Il tecnico della ...

Fiorentina - giocatori sotto la curva a salutare : i tifosi non gradiscono : I giocatori della Fiorentina pareggiano in extremis col Sassuolo dopo che erano sotto di due gol. Alla fine riescono a fare l'impresa di agguantare in pieno recupero il pari, così vanno sotto la curva ...

Fiorentina-Juventus - la risposta dei tifosi bianconeri alle scritte su Scirea e sull’Heysel [VIDEO] : La partita tra Fiorentina e Juventus è molto sentita da entrambe le tifoserie e, come purtroppo si è avuto modo di vedere nel pre partita, alcune volte si può eccedere e cadere nell’orrido, andando a toccare veri e propri tasti dolenti per intere famiglie che hanno subito delle disgrazie. Ovviamente non tutta la tifoseria viola può essere ritenuta responsabile delle scritte inneggianti all’Heysel o delle ingiurie nei confronti ...

Roma - giocatori e Pallotta contestati dai tifosi dopo il pari con la Fiorentina : Roma contestata dai suoi tifosi nella stazione Fiorentina di Campo di Marte, da dove la squadra è ripartita in treno verso la capitale. Prima di salire sul vagone riservato, infatti, giocatori...

