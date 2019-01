Fernando Capecchi a Blogo | Saluta Tutti | la mia storia tra Carlo Conti e la

blogo

(Di giovedì 10 gennaio 2019)è il libro autobiografico (edito da RaiEri) di, 70enne toscano per una vita a capo della agenzia di management Vegastar. Ha "creato" e lanciato, Leonardo Pieraccioni, Giorgio Panariello, si è occupato per anni delle selezioni di Miss Italia e Castrocaro, lavora con Cristiano Malgioglio, Francesca Fialdini, Massimiliano Ossini, Tiberio Timperi, Sergio Friscia, Gabriele Cirilli, Arianna Ciampoli e molti altri.Nella copertina comparecon il gruppo simbolo di Vernice Fresca, il programma comico andato in onda dal 1989 al 1993 con la conduzione diche ha fatto da apripista ad Aria Fresca. Al fianco di: Walter Santillo, Giorgio Panariello, Niki Giustini,, Cristiano Militello, Andrea Cambi e Gaetano Gennai. "Manca solo Pieraccioni. Lui era più solitario, non frequentava tanto quel gruppo e seguiva altre ...