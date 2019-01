Federica Pellegrini | la verità su Alberto Tomba | “Gossip inventato di sana pianta”

Federica Pellegrini delude i fan : "Sauna in costume. La foto nuda..." : Visualizza questo post su Instagram Vediamo se con un po' di sauna va meglio..... ...lo so lo so non si fa la sauna con il costume ma di fare la foto nuda non ne avevo voglia.. #statinfluenzali #sauna ...

Nuoto – Tremendo lutto per Federica Pellegrini - il post su Instagram è davvero toccante : “porca puttana perchè?” [FOTO] : La nuotatrice italiana ha postato sul proprio profilo Instagram un lungo messaggio in cui annuncia un tragico lutto che ha colpito la sua famiglia Festività natalizie tremende per Federica Pellegrini, che piange la scomparsa del caro zio. Un lutto davvero difficile da accettare, un colpo al cuore che rovina un periodo dell’anno in cui gioia e felicità dovrebbero albergare dentro ognuno di noi. Foto Fabrizio Corradetti/LaPresse Niente ...

Luca Marin : ‘La fine con Federica Pellegrini? L’ho scoperta in una stanza con Filippo Magnini’ : “Pugni contro la porta? Beh, all’inizio cercavo di far sì che mi aprissero per avere semplicemente un confronto tra persone adulte senza nascondersi dietro una porta” lo racconta Luca Marin, ricordando il passato e un episodio in particolare parlando con Lorella Boccia in qualità di ospite di Rivelo. Ritiratosi dalla nazionale italiana di nuoto poco tempo fa, Marin è tornato a parlare della sua relazione passata con Federica ...

Il retroscena shock di Luca Marin : “ho trovato Federica Pellegrini nella camera di Magnini - ho preso a pugni…” : Luca Marin e la fine della storia d’amore con Federica Pellegrini: quel retroscena nella camera d’albergo Si sono conclusi ieri i Mondiali di nuoto in vasca corta di Hanghzou. Federica Pellegrini ha terminato la rassegna iridata con un grande sorriso, grazie al bronzo conquistato nella staffetta 4×100 mista femminile, la sua 50ª medaglia in 15 anni di carriera. Daniele Badolato Mentre la Divina festeggia per questo ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “50 medaglie sono tante e sono soddisfatta della settimana di gare ad Hangzhou” : Dopo aver sfiorato il podio nella sua gara, i 200 stile libero, si son chiusi nel migliore dei modi i Mondiali 2018 in vasca corta di Federica Pellegrini ad Hangzhou (Cina). La campionessa di Spinea ha infatti colto il bronzo iridato nell’ultima gara del programma, ovvero la 4×100 mista femminile. Una prestazione di insieme ottima delle azzurre nella quale la veneta ha offerto un contributo decisivo alla causa, regolando allo sprint ...

Nuoto – Mondiali vasca corta - Federica Pellegrini si gode la… 50ª medaglia : “un po’ di fortuna serve sempre” : La nuotatrice di Spinea ha vinto la cinquantesima medaglia internazionale in carriera, salendo sul podio con la 4×100 mista azzurra ai Mondiali in vasca corta “Sono molto contenta per la prestazione e personalmente perché ho conquistato la 50ª medaglia internazionale della carriera. Questa volta abbiamo avuto un po’ di fortuna che nella vita serve sempre. Sono contenta di tornare a casa con una medaglia e con la ...

