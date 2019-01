FDI | 5S non pensino di trovare area discarica in Municipio XI

Juventus-Milan finale di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Polemica sui diritti - Lega e FDI alla Figc - "non giocare" : La finale della Supercoppa italiana che si giocherà a Jeddah in Arabia Saudita tra Juventus e Milan il prossimo 16 gennaio sta già facendo discutere a una settimana dal calcio d'inizio. A scatenare le polemiche la disposizione dei posti nello stadio.Infatti i posti nell'impianto, che ha una capienza di 60mila spettatori, sono divisi in settori indicati come singles riservati agli uomini e families, per uomini e donne, che in Arabia ...

Ticket turismo a Firenze - Marcheschi - FDI - : 'Non è la soluzione' : Poi estendiamo gli orari di apertura dei musei, creiamo un'offerta teatrale adeguata con spettacoli e show anche in location particolari che Firenze offre e soprattutto anche in lingua straniera, ...

Stefano Maullu e il passaggio a FDI : 'Forza Italia non difende più il nostro Paese' : ... contrasto all'immigrazione incontrollata, supporto al tessuto economico-produttivo del nostro Paese, rafforzamento del ruolo geopolitico dell'Italia in Europa nel mondo: sono temi basilari che FdI ...

FDI : non normale case Ater ed Erp senza riscaldamenti : Roma – “Da giorni stiamo ricevendo numerose lamentele da parte di cittadini che vivono nelle case Ater ed Erp, in particolare dei quartieri Tor Tre Teste, Centocelle, Torre Spaccata e Collatino, che purtroppo si trovano a stare senza riscaldamenti che, in un periodo invernale caratterizzato anche da forti piogge, non e’ certo una situazione ottimale”. Lo dicono in una nota gli esponenti di Fratelli d’Italia, ...

Camera - Maschio (FDI) vs Fiano (Pd) : “Per i ragazzi di destra fare politica è un rischio. A volte non tornano a casa…” : Nel secondo giorno di esame al disegno di legge anticorruzione, alla Camera si è discusso, e poi votato, sulla trasparenza e sulle sanzioni per gli illeciti commessi da partiti e fondazioni. Dopo il ritiro di un emendamento da parte della Lega, i gruppi parlamentari d’opposizione hanno ricordato, negli interventi, il legame tra politica e attività sui territori. Il deputato dem Emanuele Fiano ha detto che “la nostra militanza, in ...

Delmastro Delle Vedove (FDI) vs Fico : “Spero non abbia fatto tappetino a emiro del Qatar”. “Non si deve preoccupare” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato insieme al presidente della Camera, Roberto Fico, l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani, per la firma di alcuni accordi tra i due Paesi. Appena Fico ha preso posto in Aula, è arrivato l’attacco del deputato di Fratelli d’Italia, Andrea Delmastro Delle Vedove: “Voglio sperare che il presidente Fico abbia difeso l’italianità e non abbia fatto il ...

'Se FDI vota come il M5s - non c'è alcuno scandalo' - ci dice Patuanelli : Roma. Quando gli si chiede se davvero, come dicono alcuni dei suoi senatori, sarebbe uno scandalo dovere ricorrere al soccorso di Fratelli d'Italia, Stefano Patuanelli risponde con voce serafica: "Non ...