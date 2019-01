F1 – Prima l’avvertimento | poi la stoccata a Vettel | Rosberg senza peli sulla lingua

sportfair

(Di venerdì 11 gennaio 2019) Niconon ha dubbi: l’ex campione del mondo non vede l’ora di scoprire come sarà la convivenza trae Leclerc, e sul tedesco della Ferrari… La stagione 2019 di F1 si avvicina sempre più: mancano circa due mesi al nuovo Mondiale, che riserverà tante sorprese e molto spettacolo, tra sfide, certezze e tante novità. Tra queste ultime c’è sicuramente anche l’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari, al fianco di Sebastiane al posto di Kimi Raikkonen, trasferitosi in Alfa Sauber.ph. twitter Scuderia FerrariInteressante sarà la convivenza nel team di Maranello tra il quattro volte campione del mondo ed il giovanissimo pilota promettente. Non vede l’ora di vedere cosa succederà in Ferrari l’ex campione del mondo Nico: “sarà divertentissimo. Personalmente sono ansioso di vederli in azione a Melbourne. Charles va ...