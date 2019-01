F1 McLaren | Andreas Seidl nuovo managing director

F1 - la McLaren ha un nuovo managing director : ufficiale l’arrivo di Andreas Seidl : Il team di Woking ha affidato all’ex boss della Porsche nel FIA WEC l’incarico di managing director della scuderia inglese New entry in casa McLaren, il team di Woking infatti ha un nuovo managing director. Si chiama Andreas Seidl e arriva dalla Porsche, lasciata per lanciarsi in questa nuova ed entusiasmante avventura in Formula 1. Tre vittorie alla 24 Ore di Le Mans e tanti altri successi nel WEC per Seidl, in estasi per ...