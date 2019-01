Europee | M5s | ' Alleanze all' insegna della democrazia diretta'

Europee - chi sono gli alleati del M5s : partiti uniti dalla democrazia diretta. Ma divisi tra sovranismo e populismo : partiti giovani, tutti all’opposizione e con visioni politiche eterogenee, ma caratterizzati da una più o meno marcata spinta riformista nei confronti dell’Unione europea e dal punto fermo della democrazia diretta. sono queste le caratteristiche che accomunano le prime forze politiche che potrebbero formare il nuovo gruppo parlamentare guidato dal Movimento 5 Stelle dopo le elezioni Europee di maggio. Nomi svelati in un’intervista a Il Fatto ...

Salvini in Polonia - asse sovranista per le Europee. «Alleanza con M5S? Non necessaria» : cominciato un dialogo, chiudere un accordo in un'ora e mezza è difficile, ma ho proposto un programma comune su sviluppo, sicurezza, famiglia, radici cristiane dell'Europa che qualcuno ha negato ...

Salvini : Lega e M5s insieme alle Europee? Ora non c'è esigenza : Un'alleanza tra Lega e M5s alle prossime Europee "non è un'esigenza né loro né nostra. Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. Ma M5s e Lega sono cambiati, vedremo". Lo ...

Matteo Salvini lancia in Polonia il patto sovranista per le Europee : “Come il contratto Lega-M5s” : Il leader della Lega, Matteo Salvini, lancia il patto sovranista in vista delle elezioni europee. L'obiettivo è quello di emulare il contratto di governo che ha portato Lega e M5s a Palazzo Chigi in Italia: "Abbiamo iniziato un percorso di idee, progetti, futuro, in un Parlamento europeo che sarà diverso dal duopolio socialisti-popolari che da sempre governa l'Europa. Sarà la risposta migliore a tutti gli euroscettici".Continua a leggere

Salvini : alleanza M5s per elezioni Europee? Ci penseremo per il futuro : "Ci penseremo per il futuro, per il passato non ci abbiamo mai pensato. I 5 Stelle sono cambiati rispetto a 5 anni fa, la Lega e' cambiata rispetto a qualche anno fa". Lo ha detto Matteo Salvini, parlando di un possibile accordo in Europa con M5s.

Sondaggio - elezioni Europee 2019 : Lega al 31 - 7 per cento batte il M5s fermo al 27 - 2 : L'ondata leghista travolge tutti anche in vista delle elezioni europee. Secondo il Sondaggio pubblicato sul sito politico.eu e ripreso da ItaliaOggi, la Lega di Matteo Salvini è data come primo partito, con il 31,7 per cento dei voti validi e 27 eurodeputati, contro gli appena cinque che aveva otten

Verso le Europee - Fontana avverte il M5s : "Senza fondi per i disabili non votiamo il reddito di cittadinanza" : "Nella bozza di decreto sul reddito e pensioni di cittadinanza presentata alla riunione di pre-consiglio di questo pomeriggio non sono previsti interventi diretti per l'innalzamento delle pensioni di inabilità né adeguati aiuti alle famiglie con disabili e numerose. Senza risposte concrete alle richieste del mondo della disabilità e delle famiglie questa bozza non avrà il nostro supporto".Lorenzo Fontana ci parla al ...

Europee - M5S lancia brainstorming : Roma, 8 gen., AdnKronos, - di Antonio Atte La fase uno della campagna elettorale europea del Movimento 5 Stelle è ufficialmente iniziata. E i vertici grillini, a quanto apprende l'Adnkronos, hanno ...

I capigruppo M5s scrivono ai parlamentari per prevenire le accuse di verticismo : "Per le Europee abbiamo bisogno del vostro prezioso contributo" : Operazione inclusione. I big M5s questa volta vogliono prevenire le accuse di troppo decisionismo e verticismo ricevute in questi mesi da deputati e senatori e con una mail, firmata dai capigruppo, chiedono aiuto per la stesura del programma delle elezioni Europee che deve essere- viene sottolineato - nel rispetto dei Trattati. "Ci siamo - si legge - è finalmente arrivato il momento di affrontare tutti insieme la nuova sfida che ci ...

Gilet gialli - Europee e nuovi sondaggi : Lega su - M5S giù : Che il banco di prova per questo governo siano le elezioni europee non ci piove, così come da mesi sembrano non cambiati i trend elettorali con le impennate della Lega ed i punti in meno per i grillini. Se Tap, trivelle, forse Tav ed ora banca Carige non agevolano la crescita dei Cinque Stelle rispetto al marzo scorso, il maggior risultato lo porta a casa Salvini. Ulteriore conferma post manovra economica e liti europee, con successivo accordo ...

L’ex grillino De Falco : “Il contratto LEGA e M5S è un paravento - si uniranno anche alle Europee” : L’ormai ex senatore grillino Gregorio De Falco ha deciso di togliersi un po’ di sassolini dalle scarpe Dopo che Luigi Di Maio lo ha fatto praticamente cacciare dal partito per aver messo in discussione il decreto Sicurezza e per le accuse lanciate contro i vertici grillini di essersi “appiattiti sui temi della LEGA”. Accuse che l’ex ufficiale della Guardia costiera rilancia in un’intervista ...

SCENARIO/ Padellaro : se il "reddito" parte bene M5s batte la Lega alle Europee : Dopo le espulsioni di De Falco, De Bonis, Moi e Valli da M5s, al Senato la maggioranza si regge su 4 voti. Ma la vera sfida è il reddito di cittadinanza.