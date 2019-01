Eurolega | a Monaco l' Olimpia Milano non può sbagliare

Bayern Monaco-Milano - Eurolega 2019 : una partita decisiva. L’Olimpia si gioca la stagione : Dimenticare in fretta la sconfitta contro il Barcellona: questa la parola d’ordine per l’Olimpia Milano, che si appresta a volare in Germania per una trasferta fondamentale nel cammino della formazione di Simone Pianigiani nell’Eurolega 2018-2019 di basket. Mike James e compagni affronteranno domani sera il Bayern Monaco, nella diciottesima giornata della regular season della massima competizione europea. Sfida da vincere a ...

Bayern Monaco-Milano - Eurolega basket 2019 : programma - orari e tv : Settimana particolarmente intensa quella che attende l’Olimpia Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani affronterà in trasferta i tedeschi del Bayern Monaco nella diciottesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La sfida è in programma venerdì 11 gennaio alle ore 20.30, a distanza di soli due giorni dall’impegno contro il Barcellona. Un doppio successo consoliderebbe le ambizioni di playoff per Mike James e ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano perde 80-78 con il Bayern Monaco - quinto ko di fila per l'AX : L' Olimpia Milano cede 80-78 al Bayern Monaco nel 13° turno di Eurolega , incassando il quinto ko consecutivo in Europa . Al Forum la squadra di Simone Pianigiani ha perso l'ennesima occasione di ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : prosegue la crisi di Milano. Olimpia sconfitta al Forum in volata dal Bayern Monaco : prosegue la crisi dell’Olimpia Milano. Quinta sconfitta consecutiva in Eurolega per l’Armani Exchange e questa volta il ko arriva in casa contro il Bayern Monaco, che espugna il Forum per 80-78 al termine di una partita incredibile e che si è decisa solamente negli ultimi secondi, con l’Olimpia che ha sempre con Mike James prima il pallone della vittoria e poi anche quello del pareggio. Proprio l’americano è il miglior ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : bavaresi avanti 40-41 all’intervallo lungo : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : Jerrells porta l’Olimpia sul 16-15 con due triple a fine primo quarto : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

LIVE Milano-Bayern Monaco basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : scontro diretto quasi decisivo per i play-off : Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Bayern Monaco, valevole per la tredicesima giornata di Eurolega 2018-2019. L’incontro si gioca al Mediolanum Forum di Assago. Per gli uomini di Simone Pianigiani arriva la sfida a una delle dirette concorrenti per l’accesso ai quarti di finale, ed è solo il primo di due scontri di questo genere: dopodomani, infatti, ci sarà la trasferta di Atene, nel ...

Eurolega – Olimpia Milano-Bayern Monaco : ‘One Team’ - i più piccoli insieme a Laureus Italia Onlus protagonisti di una splendida iniziativa : La 5ªB della Scuola Primaria Baroni di Milano in campo durante l’intervallo della sfida di Eurolega fra Olimpia Milano e Bayern Monaco per il progetto ‘One Team’ Anche la 5ªB della Scuola Primaria Baroni del quartiere Gratosoglio di Milano sarà protagonista della sfida di Eurolega tra Olimpia Milano e Bayern Monaco, in programma questa sera (19 dicembre) al Forum di Assago. I bambini dell’età di 11 anni, infatti, ...

Olimpia Milano-Beyern Monaco - Eurolega basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera l’Olimpia Milano torna in campo per la tredicesima giornata della stagione regolare dell’Eurolega 2018-2019 di basket. La formazione guidata da Simone Pianigiani attende al Forum i tedeschi del Bayern Monaco per ripartire dopo quattro sconfitte consecutive e chiudere la prima serie negativa della stagione europea. L’importanza della sfida è evidente guardando la classifica: le due squadre sono infatti appaiate al ...