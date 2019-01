Entella | Icardi | ' Sono romanista dentro | ma se dovessi segnare esulterò'

Entella - Icardi : 'Sogno di tornare alla Roma' : Simone Icardi , centrocampista della Virtus Entella , ha parlato ai microfoni di Centro Suono Sport: 'Ho giocato per tanti anni con il settore giovanile della Roma, poi ho scelto di trovare il mio spazio altrove. Ho giocato, tra i tanti con Lorenzo Pellegrini, del cui rendimento in maglia ...

Simone come Mauro - la storia dell’altro Icardi : il sogno nel cassetto del centrocampista dell’ Entella : Clamoroso a Marassi. E’ la settimana di Icardi , non di Mauro che nella partita di ieri dello Stadium è rimasto all’asciutto nella gara della 15^ giornata del campionato di Serie A contro la Juventus ma di Simone , calciatore dell’Entella autore di una prestazione fantastica ai sedicesimi di finale di Coppa Italia contro il Genoa e che lancia il calciatore verso un futuro che si preannuncia ricco di soddisfazioni. Minuto ...

Coppa Italia - Simone segna come Maurito : déjà vu Icardi a Genova. E l'Entella sogna : Il suo passato da calciatore dice invece Lupa Castelli Romani , oggi Racing Roma, e poi Catanzaro , la gavetta per chi ha scelto di puntare forte sul mondo del pallone: in Calabria tre gol in una ...