Energia | al via le candidature al premio europeo per i migliori servizi

Energia &Clima - l'Italia invia a Bruxelles il Piano nazionale : Produzione di energie rinnovabili al 30% , in linea con gli obiettivi previsti dalla UE, ed una quota di energia rinnovabile nel settore dei trasporti al 21,6% contro il 14% previsto dalla Commissione ...

Energia : Somalia - nel 2019 al via prima gara d'appalto per esplorazione idrocarburi : Questo consentirebbe di aiutare un popolo, quello somalo, che per lungo tempo ha sofferto delle conseguenze di guerre civili che hanno fortemente danneggiato l'economia", ha osservato il ministro ...