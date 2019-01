Elisa Isoardi e lo scherzo di Amadeus | “Ha fatto chiudere i bagni…”

La prova del cuoco - Elisa Isoardi e il taglio drastico con il passato : cosa c'è dietro il nuovo look : Elisa Isoardi si è mostrata a La prova del cuoco con un nuovo look, dopo la seduta di ieri con il suo hair stylist di fiducia Michel Harem. Già ieri la conduttrice aveva annunciato la novità, il ...

Difficile 2018 per Elisa Isoardi : il ricordo del tumore e la fine con Salvini : L'anno appena trascorso non è stato affatto un anno semplice per Elisa Isoardi. La donna, infatti, è stata costretta ad affrontare numerose prove, sia a livello sentimentale che professionale, come la fine della storia con Matteo Salvini, i grossi cambiamenti professionali, i duri attacchi del web e, infine, il ricordo di quando ha scoperto di avere un tumore alle corde vocali in diretta, durante una puntata di "Uno Mattina". Anno Difficile: tra ...

Elisa Isoardi - insulti per una foto pubblicata su Instagram : Elisa Isoardi è ancora nell"occhio del ciclone. La conduttrice de La Prova del Cuoco ed ex compagna del vicepremier Matteo Salvini, è finita di nuovo nel mirino degli haters per una foto pubblicata sul suo profilo Instagram. Uno scatto apparentemente innocuo che ha però destato molte polemiche.Come la stessa Elisa Isoardi aveva rivelato in una recente intervista, ha trascorso le vacanze di Natale insieme alla sua famiglia, fra pranzi e risate. ...

Elisa Isoardi - il tumore scoperto in diretta tv - la paura - l’intervento : “Anche se spesso risulta benigno non bisogna sottovalutarlo” : «Ho scoperto di avere un tumore. Era un grosso polipo che stava compromettendo la mia corda vocale destra. Il dottore mi ha detto che bisognava intervenire subito, non c’era tempo da perdere. Rischiavo di perdere la voce». Così Elisa Isoardi in una lunga intervista rilasciata nel 2014, quando la conduttrice de “La prova del cuoco“, raccontava i terribili momenti della scoperta di un tumore alle corde vocali. La conduttrice ha ...

La Prova Del Cuoco - Claudio Lippi dice la sua sulla battuta a Elisa Isoardi a proposito “dell’alito cattivo” : La sua battuta sull’alito di Elisa Isoardi aveva fatto il giro della rete: Claudio Lippi, ospite della Prova del Cuoco il giorno 27 dicembre, si era avvicinato alla conduttrice per abbracciarla e sentendo un forte odore di cipolla, da lei usata poco prima, aveva esclamato: “Ecco perché te li sei giocati tutti!“. Ora è lo stesso Lippi che al Giornale.it racconta di essere stato in qualche modo frainteso: “Sono fermamente convinto che ...

