El Chapo | al processo sms ' amorosi'

Il testimone più atteso al processo contro El Chapo : L'uomo che coordinava logistica e trasporti per il cartello di Sinaloa, figlio dell'attuale capo dell'organizzazione, ha parlato in aula per più di cinque ore

Processo boss narcos El Chapo a New York. Quanto si è appreso dopo cinque settimane : ... un difensore di Ramirez, un avvocato colombiano di nome Germán Rosero, ha detto alla giuria che forse la sua era una delle più tristi storie di come qualcuno finisce coinvolto in tutto il mondo nel ...

El Chapo - dal narcos che cambiò faccia alla pistola tempestata di diamanti : i racconti nel processo al re della droga : Un mese di udienze, i primi testimoni e il processo che rischia di trasformarsi in uno show tra il racconto di omicidi efferati e personaggi che sembrano profili da film e pur avendoli visti davvero lì, nelle pellicole e nelle serie tv che parlavano del loro capo o peggior nemico, sono reali. Il processo a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, ovvero El Chapo, il capo del cartello messicano, si sta celebrando dai primi giorni di novembre a New York, ...

Il processo a El Chapo mostra la debolezza del Messico : Mentre Joaquín Guzmán si presenta in aula, il presidente eletto messicano presenta la sua politica sulla sicurezza. Leggi

El Chapo : un giurato si ritira e il processo slitta : Il narcotrafficante nello stato del Sinaloa, in Messico, è infatti idolatrato da parte della popolazione, che lo paragona a Robin Hood , grazie anche ad alcuni episodi che appaiono alla cronaca ...

In una New York blindata si apre il processo a El Chapo - il re della droga messicano : Si è reso colpevole di omicidi efferati, ha fatto arrivare dal Messico agli Stati Uniti tonnellate e tonnellate di cocaina ed è stato protagonista di due rocambolesche evasioni dal carcere. A partire da oggi, 13 novembre, sarà scritto un ulteriore capitolo della sua storia criminale. Questa volta, però, davanti al giudice. Si è aperto, in una New York blindata, il processo contro "El Chapo", al secolo Joaquin ...

Inizia il processo a El Chapo : Il più noto narcotrafficante al mondo dopo Pablo Escobar sarà giudicato da una corte federale di Brooklyn: rischia l'ergastolo

El Chapo - il narcotrafficante icona (pop) del male a processo : In Italia, il nome di Joaquin Guzman è stato relativamente sconosciuto fino al 2015. Per la precisione, fino alla notte tra l’11 e il 12 luglio 2015; quando il capo indiscusso del cartello messicano di Sinaloa ha messo a segno una spettacolare evasione dal carcere di massima sicurezza in cui era rinchiuso dal febbraio 2014. Una fuga condotta sfruttando un tunnel scavato da suoi uomini – con la probabile complicità di alcune guardie – sotto ...

New York - comincia processo a "El Chapo" : 14.07 A New York il processo a Joaquin Guzman "El Chapo", capo del cartello messicano di Sinaloa, considerato il più grande narcotrafficante al mondo. Guzman, recluso in un carcere di massima sicurezza, a Manhattan, è accusato di aver gestito per 25 anni il traffico di oltre 155 tonnellate di cocaina negli Usa, accumulando una fortuna perfino ...

