Ecco il lunario con le ricette per curarsi a tavola

meteoweb.eu

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Dodici mesi di buon cibo, disane e tradizionali. E’ il2019 realizzato dalla Farmacia Dinamica in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra.Si tratta di un calendario ispirato alla realta’ culinaria sarda, un ricettario salutista che incoraggia l’uso di erbe spontanee e di aromi antichi, dai legumi alle bacche, alle produzioni biologiche serie e certificate, con l’intento di ripercorrere le abitudini di una cucina semplice e sana, rivisitate in chiave moderna. “Un progetto che abbiamo condiviso con entusiasmo – dichiara il direttore di Coldiretti Nuoro Ogliastra Alessandro Serra – perche’ riflette la nostra filosofia e valorizza il saper fare delle nostre campagne, quella legata al territorio che rispetta l’ambiente e lavora in simbiosi con la stagionalita’”.Il calendario ...