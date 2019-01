È ufficiale | Marina la Rosa all' Isola dei Famosi

ufficiale : Marina la Rosa sbarca sull'Isola dei Famosi : Alessia Marcuzzi , in strepitosi short neri con stivaloni, è intervenuta a ' Mai dire talk ' per lanciare la 14esima edizione dell' 'Isola dei Famosi ' al via il 24 gennaio su Canale 5. La Marcuzzi ha ...

Isola dei famosi 2019 : Marina La Rosa è la prima concorrente ufficiale : Marina La Rosa Marina La Rosa è pronta per sbarcare in Honduras. La messinese, classe 1977, è infatti la prima concorrente ufficiale de L’ Isola dei famosi 2019 , prevista su Canale 5 da giovedì 24 gennaio 2019 . Alessia Marcuzzi, ospite stasera di Mai Dire Talk, ha svelato che la celebre gatta morta della prima edizione di Grande Fratello farà parte del cast di naufraghi. Dopo essersi prestata ad un siparietto con la Gialappa’s al ...

Incidente sulla Basentana - muore l’ufficiale della Marina militare Carmine Semioli : Tragico Incidente stradale in Basilicata nel comune di Vaglio: sulla Statale 407 Basentana l'auto guidata dal capitano di Corvetta Carmine Semioli è finita contro il guard rail. Per l'ufficiale della Marina (nato a Nocera) non c'è stato nulla da fare. Per estrarre il corpo dalle lamiere sono intervenuti i vigili del fuoco.Continua a leggere