Due donne al fianco di Rocco Papaleo per il Dopofestival di Sanremo 2019

Bielorussia. Conosce Due donne in discoteca e le uccide : condannato a morte : Alyaksandr Asipovich ha incontrato Alesya Klimava e Krystsina Krushkina in un locale notturno di Babruysk, in Bielorussia, unico paese in Europa in cui esiste ancora la pena di morte. Una delle due ragazze è stata colpita con 77 coltellate e un martello. L'uomo ha poi confessato: "Non so cosa mi sia successo".Continua a leggere

Uomini e Donne oggi : Teresa Langella spiazza tutti con Due scelte : Teresa Langella fa un gesto inaspettato nel Trono Classico di UeD Teresa Langella sarà la protagonista dei prossimi appuntamenti con il Trono Classico di Uomini e Donne. Il percorso a ostacoli della tronista partenopea sta iniziando ad arrivare a una svolta. L’ex tentatrice in queste settimane avrebbe iniziato a far chiarezza nei suoi sentimenti. Le scelte di Teresa Langella faranno discutere però oggi nel salotto di Maria De Filippi che ...

Weinstein a processo il 6 maggio : 5 capi di imputazione per incontri non consensuali con Due donne : Il processo per molestie sessuali contro Harvey Weinstein e' stato fissato il 6 maggio. Lo hanno indicato gli avvocati del ex produttore in documenti presentati in tribunale. La data del processo ...

LIVE Sci - Slalom donne Zagabria 2019 in DIRETTA : orari delle Due manche e come vederlo in tv e streaming : Oggi sabato 5 gennaio si disputerà lo Slalom femminile di Zagabria, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulle nevi croate andrà in scena il primo vero appuntamento del nuovo anno dopo il City Event di Oslo a Capodanno, si preannuncia grande spettacolo per una grande classica del circuito internazionale. Ancora una volta tutte contro Mikaela Shiffrin che vuole proseguire il proprio dominio tra i pali stretti ma non mancherà la ...

India - Due donne entrano nel tempio indù - proteste nel Kerala - : L'ingresso nei luoghi di culto è stato di recente concesso a tutta la popolazione da una sentenza della Corte Suprema. I tradizionalisti, però, continuano a opporsi, anche con la violenza

India - Due donne “violano” il tempio proibito. Si scatena la violenza degli estremisti indù : A mezzanotte del 1° gennaio, Bindu e Kanaka Durga si sono incamminate verso il tempio proibito di Sabarimala, nel cuore induista del Kerala. Erano a digiuno da un mese, come prescrive il rito del Signore Ayappa, figlio di Shiva. Si sono inerpicate per tre ore e mezza lungo la collina sacra. Attorno a loro, camuffati da pellegrini, una ventina di po...

Due donne riescono a entrare nel tempio indù - poi i custodi lo chiudono per "purificazione" : Due donne indiane sono riuscite a entrare in uno dei più sacri templi indù, quello di Sabarimala nel Kerala, e sono state le prime a compiere lo storico passo dopo che a settembre la Corte Suprema aveva cancellato il divieto di ingresso alle donne "in età mestruale", tra i 10 e i 50 anni, perché considerate impure.Dopo la clamorosa protesta, con un muro di donne lungo 620 km, Bindu Ammini, 42anni, e Kanaka Durga, 44, ...

Bolsonaro guiderà un governo di generali con sole Due donne : abolito il ministero del Lavoro : Occhi puntati anche sul ministro dell'Economia, l'ultraliberista Paulo Guedes, che si è formato in quella stessa università di Chicago che ispirò la politica economica del defunto dittatore cileno ...

Brasile - Bolsonaro è presidente. Guiderà un governo di ultradestra - con Due sole donne e sette militari : Misogino, pro-armi, populista estremista. Il giorno di Jair Bolsonaro è arrivato. L’ex capitano diventa ufficialmente presidente del Brasile e promette di “cambiare il destino” del Paese, scivolato negli ultimi anni in una profonda crisi dopo gli anni del boom e degli scandali della sinistra di Lula e Rousseff. “Abbiamo creato la nostra equipe con una forma tecnica, senza l’inclinazione politica che ha trasformato lo ...

Incredibile Ronaldinho - convive con Due donne nella stessa casa : Ronaldinho è stato uno dei calciatori più importanti in assoluto, tecnica Incredibile mentre adesso il brasiliano fa parlare soprattutto per le situazioni fuori dal campo. Il calciatore vive una doppia storia d’amore con Priscila Coelho e Beatriz Souza, addirittura Ronaldinho convive nella stessa casa con entrambe. Qualche giornalista brasiliano sostiene di uno ‘stipendio’ di 1500 euro versato alle due donne per le ...

Uomini e Donne in prima serata - Due volti ‘familiari’ prendono il posto di Maria De Filippi : DavideMaggio anticipa che saranno Giulia De Lellis e Gemma Galgani le timoniere di Uomini e Donne versione serale. Con loro...

Isola dei Famosi - secca smentita di Gabriele Parpiglia - non ci saranno Due volti noti di Uomini e Donne : Il giornalista, che sarà uno dei gli autori della prossima edizione del reality, smentisce la partecipazione di Giordano Mazzocchi e Nicolò Ferrari.