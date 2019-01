Diabete in gravidanza | un problema per 50 000 italiane ogni anno | gestirlo è possibile

meteoweb.eu

: Scoprire il #diabete gestazionale già nel primo trimestre 'consentirebbe di introdurre cambiamenti dello stile di v… - DompeFarma : Scoprire il #diabete gestazionale già nel primo trimestre 'consentirebbe di introdurre cambiamenti dello stile di v… - Cordyit : ? Movimento e controllo del peso. Una maggior quantità di calorie consumate durante l’attività fisica, unitamente a… - Mammole : ? Movimento e controllo del peso. Una maggior quantità di calorie consumate durante l’attività fisica, unitamente a… -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) In Italiasi contano circa 500.000 gravidanze. Di queste 50.000 vengono “complicate” dal, che può essere pre-gestazionale, ossia già presente nella donna prima che questa rimanga incinta, o gestazionale (GDM), quello che fa la sua comparsa proprio nel corso della. Nel primo caso, ilmaggiore è rappresentato dalla mancanza di programmazione e dalle gravidanze “a sorpresa”: una donna connon controllato, che non sa di essere incinta, espone il bambino a un rischio di malformazioni, dovute alla glicemia e agli eventuali farmaci assunti (come statine e ace-inibitori), 10 volte superiore rispetto alla popolazione generale. Nel caso delgestazionale, invece, l’aumento di glicemia nella mamma può portare a un eccessivo aumento di nutrienti al feto, che predispone a tagli cesarei, parti pretermine e ad altre serie complicanze della ...