Di Maio ora sembra Mao | Banca nazionalizzata Tria già sulle barricate

"Il popolo è ancora con Salvini e Di Maio". Intervista al politologo Roberto D'Alimonte : Professor D'Alimonte, lei oggi sul Sole scrive: "Tanto rumore per nulla". Ovvero: nonostante i passi falsi del governo, la bagarre sulla manovra, le mille contraddizioni, la realtà è che il governo è al 60 per cento del consenso e, prosegue, "è un dato straordinario, perché non esiste in Europa un governo che abbia un consenso simile". Spieghiamo il dato.Diciamo tra il 55 e il 60 per cento e diciamo Europa ...

Di Maio pro Gilet gialli - interviene l’Eliseo : “Niente polemiche - si tratta solo di campagna elettorale” : Dopo un botta e risposta Italia-Francia seguito all’endorsement di Luigi Di Maio ai Gilet gialli, ecco arrivare dall’Eliseo un tentativo di chiudere la questione. Secondo Parigi le parole del ministro italiano sono soprattutto una forma di «comunicazione a fini elettorali interni» dell’Italia, magari rivolta a Matteo Salvini o Alessandro Di Battist...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli 'smemorati di Casaleggio' sulle banche : 'Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio' è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in ...

Il caso Carige - Dibba e Di Maio. Ecco cosa dicevano gli “smemorati di Casaleggio” sulle banche : "Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio" è il decreto legge a firma gialloverde che ieri sera il Consiglio dei ministri ha rapidamente approvato per intervenire in soccorso di Banca Carige, in crisi dopo il fallito aumento di capitale del 22 dicembre scorso.Fino a or

Maria Elena Boschi - banche e Carige. L'ora della vendetta : "Se Di Maio e Salvini fossero persone serie ora..." : Dopo il "salvabanche del governo del cambiamento" la reazione di Maria Elena Boschi era attesissima. Tutto il Pd (e non solo) ha attaccato compatto Lega e M5s per il decreto che ha "salvato" Carige, offrendo un paracadute alla ricapitalizzazione dell'istituto genovese "coperta" con i soldi dei contr

Maria Elena Boschi - banche e Carige. L'ora della vendetta : 'Se Di Maio e Salvini fossero persone serie ora...' : Dopo il ' salvabanche del governo del cambiamento' la reazione di Maria Elena Boschi era attesissima. Tutto il Pd , e non solo, ha attaccato compatto Lega e M5s per il decreto che ha 'salvato' Carige ,...

La Boschi ora gongola : "Quindi anche Salvini e Di Maio hanno salvato una banca" : "Ieri il Governo del cambiamento ha salvato una banca. Giusto così, per i risparmiatori. Ma se fossero uomini seri Di Maio e Salvini dovrebbero riconoscere che hanno fatto la stessa cosa che abbiamo fatto noi". Maria Elena Boschi lo sottolinea su Twitter."Non lo faranno - aggiunge l'ex sottosegretario alla Presidenza del Consiglio - perchè la parola verità non appartiene al loro vocabolario".

Ilona Staller - l'ultimo capolavoro di Luigi Di Maio : "Ora aspetto il reddito di cittadinanza" : Ilona Staller, con il dente avvelenato perché le vogliono togliere il caro vitalizio, in una intervista al Giornale se la prende coi grillini. "Questa manovra, atta a tagliare le pensioni degli italiani, rappresenta per i 5 stelle soltanto un modo per continuare a finanziare i propri lauti stipendi.

Luigi Di Maio cerca un’ancora di salvataggio nei gilet gialli francesi : Luigi Di Maio a caccia di spot elettorali. L’ultima trovata è quella di offrire appoggio ai gilet gialli. “Non mollate!

Luigi Di Maio cerca un’ancora di salvataggio nei gillet gialli francesi : Luigi Di Maio a caccia di spot elettorali. L’ultima trovata è quella di offrire appoggio ai Gilet gialli. “Non mollate!

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Trivelle il Sì di Di Maio - il No di Costa - 7 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Trivelle il Sì di Di Maio, il No di Costa; Arriva l'appello del Papa per i 49 migranti , 7 gennaio 2019, .

E ora Di Maio dà l'ok a nuove trivellazioni. Ma Costa : "Mai firmato" : Ancora un'altra promessa tradita. Luigi Di Maio avrebbe dato l'autorizzazione per nuove trivellazioni. Il tutto dimenticando la campagna no-triv di qualche anno fa. A sollevare il caso è Angelo Bonelli dei Verdi che ha così "smascherato" il ministro dello Sviluppo Economico: "Il Ministero di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG ...

E ora Di Maio dà l'ok a nuove trivellazioni : Ancora un'altra promessa tradita. Luigi Di Maio avrebbe dato l'autorizzazione per nuove trivellazioni. Il tutto dimenticando la campagna no-triv di qualche anno fa. A sollevare il caso è Angelo Bonelli dei Verdi che ha così "smascherato" il ministro dello Sviluppo Economico: "Il Ministero di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG ...

Luigi Di Maio : 'Gli espulsi M5s stavano già fuori dal conto della maggioranza. Non è cambiato niente per noi' : Forse non ha capito la gravità della situazione in cui si trova il Movimento 5 stelle Luigi Di Maio visto che dice di non avere affatto paura delle conseguenze per il governo dopo le espulsioni dei ...