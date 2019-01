Di Maio | daremo ben 400 milioni di euro per finanziare le piccole opere sui territori

Di Maio : 'Pronti ad accogliere donne e bambini - daremo una lezioni di umanità all'Europa' : La politica migratoria di questi mesi ha ridotto gli sbarchi in Italia e non vogliamo tornare indietro, ma quando si parla di donne e bambini l'Italia deve dare una lezione di umanità a tutta l'...

Di Maio : "Pronti ad accogliere donne e bambini - daremo una lezioni di umanità all'Europa" : Il vicepremier Di Maio insiste sull'offerta di accogliere donne e bambini a bordo della Sea Watch: "Ci sono dieci persone tra donne e bambini - ha detto a margine di un incontro con i lavoratori della Pernigotti - che sono da 14 giorni in mezzo al mare a un miglio dalla costa maltese. L'Ue nasconde la testa sotto la sabbia, Malta finge di non vedere e allora, rispetto a questo disimpegno ignobile, noi ...

Terra Fuochi - Di Maio : non daremo respiro a camorristi : Milano, 19 nov., askanews, - 'Sembra incredibile, ma ci rimproverano di non stare facendo in 5 mesi quello che gli altri non hanno fatto in 20 anni. Ma nessun problema, accettiamo di buon grado la ...