Decreto Sicurezza | le preoccupazioni degli amministratori locali sono anche le nostre

Decreto Sicurezza - Di Pietro a sorpresa : 'Va applicato o sindaci si dimettano' : Antonio Di Pietro solo qualche settimana fa non aveva avuto parole tenere nei confronti di Matteo Salvini. Sosteneva addirittura che andasse denunciato e rimosso, dopo un post che aveva rischiato di mettere a rischio un'operazione delle forze dell'ordine prima della conclusione. Stavolta, però, l'ex magistrato diventa quasi un alleato per l'ex ministro dell'Interno, bersagliato dalle critiche dei sindaci pronti a disobbedire al Decreto ...

"La precarietà e l'insicurezza sono aumentate con il 'Decreto sicurezza'". Intervista a Chiara Peri : ... qualche decina di migliaia di persone che arrivano in Europa via mare,, trascurando milioni di migranti che da decenni sono elemento costitutivo della società e dell'economia italiana. Andiamo più ...

La stretta sulla residenza è uno dei problemi del Decreto sicurezza : Il decreto sicurezza ratifica una prassi che da anni si è imposta in Italia: l’esclusione di alcune categorie di persone dai servizi sociali attraverso l’imposizione di limiti all’iscrizione anagrafica e alla residenza. Leggi

Lorenzini sul Decreto Sicurezza : Rispetto la legge ma non la condivido : Il sindaco di Montemurlo è intenzionato a chiedere al consiglio comunale di prendere una chiara posizione politica

Otto e mezzo - Cacciari si infuria sul Decreto Sicurezza e la Gruber riporta la calma : Durante la puntata di Otto e mezzo di martedì 8 gennaio il prof. Cacciari si è lasciato andare a urla, tanto che la conduttrice Lilli Gruber ha dovuto insistere per riportare la calma. Tra gli ospiti della trasmissioni erano presenti il ministro Giulia Bongiorno e appunto il prof. Cacciari: i due stavano parlando delle navi Sea Watch e Sea Eye, bloccate in mare al largo di Malta con a bordo 49 migranti, quando la discussione è sfociata in una ...

"Scandalo per l'Europa - vergognatevi" : scontro tra Cacciari e Bongiorno sul Decreto sicurezza : " 'E' la legge di Creonte che impedisce di seppellire il fratello " Vergogniamoci": ha affermato con veemenza il filosofo, in riferimento al decreto sicurezza e in particolare al caso di cronaca ...

Decreto Sicurezza - anche Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta contro Salvini : Basilicata e Sardegna si uniscono alla protesta delle regioni di centrosinistra contro Salvini e contro il Decreyo Sicurezza, a cui hanno aderito già Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Umbria e Calabria e Piemonte. Conte: "Il Decreto Sicurezza può non essere condiviso ma certamente non può essere disapplicato. Il percorso del ricorso di costituzionalità è assolutamente legittimo. Nel frattempo la legge va applicata".Continua a leggere

Decreto Sicurezza - la CGIL risponde agli attacchi : La CGIL risponde alle accuse che nelle scorse ore le sono state fatte dal movimento politico Ragusa in Movimento e decisa continua per la sua strada

Dl Sicurezza - anche la Basilicata delibera il ricorso alla Consulta. Sardegna e Marche verso l’opposizione al Decreto : Non solo Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Piemonte. Adesso anche la Basilicata ha deciso di opporsi al decreto Sicurezza: la giunta regionale ha approvato una delibera che contiene la decisione di ricorrere alla Consulta. Si allarga quindi il fronte delle Regioni contrarie al dl strutturato dal governo Conte e fortemente voluto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini. Dopo la protesta dei sindaci, capeggiati da Leoluca Orlando, primo ...

Decreto Sicurezza Salvini - Ragusa in Movimento critica la CGIL : Il Decreto Salvini diventa motivo di scontro a Ragusa tra il Movimento politico Ragusa in Movimento e la CGIL. Saverese spiega le sue motivazioni

Decreto Sicurezza - Rancan - Lega - : 'Bonaccini aiuta chi guadagna dall'immigrazione' : Il Partito democratico - insiste Rancan - vive perennemente in una bolla di felicità e bonarietà, ma il mondo che si trova al di fuori è ben diverso. La bolla sta però per esplodere: in autunno ci ...

Piercamillo Davigo contro i sindaci in rivolta sul Decreto Sicurezza : "Le leggi vanno sempre rispettate" : "Non è possibile non rispettare le leggi". Piercamillo Davigo, in collegamento con Serena Bortone ad Agorà su Raitre, attacca i sindaci, come Leoluca Orlando e Luigi De Magistris, che hanno annunciato di non voler applicare il decreto sicurezza di Matteo Salvini. "Però c'è sempre la possibilità dell

Decreto Sicurezza. Regione ricorre a Consulta : "Impugniamo parti che generano conflitto e confusione" : Non per portare su un altro terreno la battaglia politica, ribadisco, ma per dirimere la questione nella sede propria '. Politica

Decreto Sicurezza. On. Jacopo Morrone - Ln - : "Bonaccini fa battaglia ideologica - si dimetta" : Ma quali sarebbero queste sedi? Non ci sembra che la sua personalissima battaglia politica avvenga in un 'sede preposta' e 'appropriata' e non possiamo dargli torto quando afferma che il suo compito ...