Dakar 2019 – Nasser Al-Attiyah allunga | per le moto trionfa Brabec | tutto lo spettacolo

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati quarta tappa camion e quad : Andrey Karginov concede il bis - Nico Cavigliasso ancora a segno : Durissima e lottatissima questa quarta tappa della Dakar 2019, la prima “Marathon“. Nella categoria riservata ai camion, lungo i 511 km dell’Arequipa-Tacna, si è assistito ad un confronto appassionante tra l’equipaggio russo del Kamaz-Master guidato da Andrey Karginov e quello del Big Shock Racing con al volante il ceco Martin Macik. Ebbene, in un duello fino all’ultimo respiro, è stato Karginov a prevalere con ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa camion e quad : Andrey Karginov concede il bis - Nico Cavigliasso ancora a segno : Durissima e lottatissima questa quarta tappa della Dakar 2019, la prima “Marathon“. Nella categoria riservata ai camion, lungo i 511 km dell’Arequipa-Tacna, si è assistito ad un confronto appassionante tra l’equipaggio russo del Kamaz-Master guidato da Andrey Karginov e quello del Big Shock Racing con al volante il ceco Martin Macik. Ebbene, in un duello fino all’ultimo respiro è stato Karginov a prevalere con ...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. Al-Attiyah al comando dopo quattro tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati quarta tappa auto : Nasser Al-Attiyah domina la prima Marathon e allunga in classifica : Una quarta tappa davvero infinita questa prima stage “Marathon” da Arequipa a Tacna. Una prova speciale lunga 511 km dove gli equipaggi sono stati messi a dura prova e in cui oltre alla velocità ha contato decisamente la navigazione nei territori desertici peruviani. Ebbene, in una giornata dove resistenza e determinazione l’hanno fatta da padrone, è stato il qatariano Nasser Al-Attiyah a centrare il bersaglio grosso. ...

Dakar 2019 streaming video e tv : Brabec recupera terreno - bene anche Loeb - 4tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della 4tappa, 'maratona', prevista oggi 10 gennaio 2019. Oggi sono previsti percorsi diversificati.

LIVE Sport - DIRETTA 10 gennaio : Brabec vittorioso nella quarta tappa della Dakar 2019. Lisa Vittozzi dà spettacolo nel biathlon! Federica Pellegrini si ritirerà dopo Tokyo 2020 : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Sport (oggi giovedì 10 gennaio). Ci aspetta una giornata particolarmente ricca e avvincente, una sfilza di eventi da sicuramente in tempo reale senza perdersi nulla. Spicca la sprint femminile di Oberhof per quanto riguarda il biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi a caccia del colpaccio, Fabio Fognini e Andreas Seppi inseguono le semifinali tra Auckland e Sydney, diversi italiani saranno ...

Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. Brabec al comando - Quintanilla insegue : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati quarta tappa moto : Ricky Brabec domina la scena davanti a Walkner ed a Price : C’era grande attesa per quarta tappa in questa Dakar 2019. La Arequipa-Moquegua di 511 km era il primo vero scoglio da superare per i concorrenti della Maratona del deserto. Nella categoria “moto” è stato lo statunitense Ricky Brabec a centrare il bersaglio grosso in sella alla sua Honda. Il centauro statunitense ha dominato la scena fin dal primo metro, centrando fin da subito i migliori intertempi e riuscendo a conciliare in ...

DIRETTA/ Dakar 2019 streaming video e tv : Al Attiyah al comando - ma Peterhansel è vicino - 4tappa - : DIRETTA Dakar 2019: info streaming video e tv della 4tappa, 'maratona', prevista oggi 10 gennaio 2019. Oggi sono previsti percorsi diversificati.

Dakar 2019 - già svanite le speranze di vittoria per Carlos Sainz : fatale la caduta in un… fosso [VIDEO] : Il Mini Buggy dello spagnolo ha riportato la rottura della sospensione anteriore sinistra dopo la caduta in un fosso Carlos Sainz non vincerà la Dakar 2019, è questa l’amara conclusione dopo la terza tappa. Lo spagnolo è caduto in un fosso incontrato durante il percorso, distruggendo letteralmente la sospensione anteriore sinistra della sua Mini Buggy, perdendo oltre 3 ore per rimettere in sesto il mezzo e proseguire. Il gap dal ...

Diretta/ Dakar 2019 streaming video e tv : De Soultrait al comando tra le moto! - 4tappa - : Diretta Dakar 2019: info streaming video e tv della 4tappa, 'maratona', prevista oggi 10 gennaio 2019. Oggi sono previsti percorsi diversificati.

Dakar 2019 : il pilota imperiese Maurizio Gerini chiude al 20° posto la terza tappa. 'Percorso breve ma molto duro'/Le immagini : L'imperiese Franco Iannone, direttamente dal Perù, ci aggiorna sullo svolgimento di una delle gare di rally più famose del mondo. Dakar 2019 " Stage 3 San Juan de Marcona " Arequipa km totali ...

Dakar 2019 oggi (10 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Arequipa-Moquegua. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la quarta tappa della Dakar 2019, la Arequipa-Moquegua. oggi potrebbe iniziare a delinearsi la situazione della Maratona del deserto. 405 km di prova speciale nella prima tappa “Marathon” nella quale gli equipaggi non avranno a disposizione alcun supporto in termini di assistenza e tutto sarà affidato alle proprie qualità di guida e di navigazione. Siamo nella valle dove il sole è il padrone, laddove una ...