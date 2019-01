Dakar 2019 | il pilota imperiese Maurizio Gerini chiude al 20° posto la terza tappa

Dakar 2019 oggi (10 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Arequipa-Moquegua. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la quarta tappa della Dakar 2019, la Arequipa-Moquegua. oggi potrebbe iniziare a delinearsi la situazione della Maratona del deserto. 405 km di prova speciale nella prima tappa “Marathon” nella quale gli equipaggi non avranno a disposizione alcun supporto in termini di assistenza e tutto sarà affidato alle proprie qualità di guida e di navigazione. Siamo nella valle dove il sole è il padrone, laddove una ...

Dakar 2019 - il racconto shock di Joan Barreda : “per colpa della nebbia sono caduto in un burrone” : Il pilota spagnolo ha dovuto alzare bandiera bianca per essere caduto in un burrone nel corso della terza tappa della Dakar 2019 Giornata importante nella Dakar 2019 per quanto riguarda le moto, la vittoria della terza tappa è andata al francese Xavier De Soultrait (Yamaha), abile a precedere il cileno Pablo Quintanilla (Husqvarna) e l’argentino Kevin Benavides. Costretto al ritiro l’ex leader della classifica, lo spagnolo Joan ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa camion e quad : successi per Andrey Karginov e Jeremias Gonzalez Ferioli : La Dakar 2019 proponeva la durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, caratterizzata da 331 km di prova speciale. Nei camion il successo è andato ai russi capeggiati da Andrey Karginov, nei quad tripletta argentina con Jeremias Gonzalez Ferioli davanti a tutti, mentre nei side-by-side ha vinto lo spagnolo Gerard Farres Guell. camion – Vittoria netta per il team russo capeggiato da Andrey Karginov in 4:26.49. Con questo successo la ...

Dakar 2019 – La terza tappa va a Peterhansel : problemi per Sainz : Peterhansel si aggiudica la terza tappa della Dakar 2019: problemi per campione uscente Sainz Il francese Stephane Peterhansel vince la terza tappa della Dakar, la San Juan de Marcona-Arequipa di 779 km, precedendo su Mini al traguardo Nasser Al Attiyah (Toyota), +3’26”, terzo a +11’47” il polacco Jakub Przygonski. In classifica generale vede ora in testa il qatariota Al Attiyah con 6’48” di vantaggio ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa auto : Stephane Peterhansel domina il deserto davanti a Al-Attiyah - Sainz fuori classifica! : Dopo un inizio di Dakar 2019 non certo semplice, Stephane Peterhansel si aggiudica la durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, che presentava ben 331 km di prova speciale. Il tracciato prevedeva la partenza al livello del mare, per poi raggiungere i 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune del Perù. Chi ne ha fatto le spese, senza dubbio, è stato lo spagnolo Carlos Sainz. Il classe 1962 è incappato in un grave problema tecnico dopo ...

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa moto : Xavier De Soultrait vince davanti a Quintanilla e Benavides. Crollano i big : Barreda si ritira! : Dopo il primo scossone in classifica provocato dalla seconda tappa, la Dakar 2019 è letteralmente esplosa nella competizione delle moto in occasione della durissima terza tappa San Juan de Marcona-Arequipa, caratterizzata da 331 km di prova speciale partendo dal livello del mare e raggiungendo anche 2000 metri di altitudine tra sabbia e dune. La vittoria è andata al francese Xavier de Soultrait (Yamaha), che ha regolato di appena 22″ il ...

Dakar 2019. La risposta di Loeb e delle KTM : Inarrestabile Loeb Sebastian Loeb dimostra quanto sia forte il binomio con la Peugeot DKR seppur privata, conquistando la vittoria della seconda tappa dell'edizione 2019 della Dakar. Dietro di lui ...

Dakar 2019 oggi (9 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa San Juan de Marcona-Arequipa. Il percorso ai raggi X : È tutto pronto per la terza tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-Arequipa. Un’altra tappa veramente impegnativa, con 467 chilometri totali, dei quali 331 di prove speciali. La giornata prenderà il via dalla cittadina che si affaccia sull’Oceano Pacifico e si sposterà verso ovest, puntando verso la Bolivia. Il tracciato sarà decisamente selettivo, tra montagne, dune e deserto, con l’arrivo posizionato ai 2235 metri ...

Dakar 2019 - 2tappa : successi di Loeb e Walkner. De Villiers e Barreda leader : Il francese Sebastien Loeb , Peugeot, ha vinto la seconda tappa nella categoria auto della Dakar 2019 da Pisco a San Juan de Marcona. Ha preceduto di 8 secondi lo spagnolo Nani Roma , Mini, e 1'20" ...