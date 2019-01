Dagli Usa arriva la prima legge anti-troll

Ciclismo – Team Sky - non è del tutto finita : Dagli Usa un segnale positivo : Aria di ottimismo nel Team Sky: il colosso britannico ‘accompagnerà’ la squadra ancora per qualche anno, mentre dagli USA arriva un segnale positivo Il mondo del Ciclismo è rimasto senza parole quando, lo scorso 12 dicembre, Sky ha annunciato il suo addio alle corse. Lo sponsor del Team britannico ha deciso di non essere più presente nel mondo del Ciclismo, lasciando così la squadra di Froome e Thomas in alto mare. L’aria ...

Lo schiaffo di Erdogan a Bolton : “Non prendo lezioni Dagli Usa” : A un certo punto Recep Tayyip Erdogan ha fatto comunicare a John Bolton, in attesa di essere ricevuto, che il suo rango era equivalente a quello di Ibrahim Khalin, il consigliere della presidenza turca, e che non «era necessario» incontrarlo. Poi si è diretto all’Assemblea nazionale per tenere un discorso ai parlamentari del suo partito, l’Akp. E q...

Da uno studio norvegese e Dagli Usa due notizie che confermano l'importanza dei vaccini : I meno abbienti sono tra coloro più vulnerabili in casi di pandemie, come uno studio norvegese ha potuto dimostrare. Ma anche i No-Vax sono a rischio. Nata 26 anni fa a San Diego, Bre Payton era diventata una ragazza molto brillante e conosciuta in tutti gli Stati Uniti. Collaborava con il sito online The Federalist ma è apparsa occasionalmente anche su Fox News, Fox Business Channel e One America News Network (OANN). Ma la cosa che la ...

Alfa Romeo : Dagli Usa arriva il nuovo video promozionale 'King' con Giulia - Stelvio e la C37 protagoniste : Ho collaborato con diverse testate online, occupandomi di temi differenti ma senza mai abbandonare il mondo dei motori ed, in particolare, il settore auto che ormai seguo quotidianamente con l'...

La Cina autorizza l'importazione di riso Dagli Usa - : Per la prima volta nella storia, la Cina ha permesso l'importazione di riso dagli Stati Uniti. Lo riferisce l'agenzia Reuters. Secondo gli esperti, si tratta di un "gesto di buona volontà" da parte di ...

Scontri Inter-Napoli - le armi usate Dagli ultras : anche martelli e asce. FOTO : Scontri Inter-Napoli, le armi usate dagli ultras: anche martelli e asce. FOTO La polizia si è recata in Via Novara, dove sono stati ritrovati gli oggetti contundenti utilizzati dai sostenitori neroazzurri e partenopei nei tafferugli prima della partita. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Scontri Inter-Napoli - ecco le armi usate Dagli ultras. VIDEO : Scontri Inter-Napoli, ecco le armi usate dagli ultras. VIDEO In un parchetto vicino allo stadio sono stati trovati diversi oggetti contundenti che i sostenitori neroazzurri e partenopei hanno utilizzato prima della partita. Nei tafferugli è morto un 35enne, investito da un suv Parole chiave: ...

Listini frenati Dagli Usa E lo spread torna a salire : Intanto il numero tre all'interno del sistema della Federal Reserve, John Williams, presidente della Fed di New York, ha rassicurato che l'economia Usa è forte e quindi può permettersi il rialzo dei ...

Clima - Cop24 : Terra e scienza sconfitte Dagli Usa e altri produttori di greggio. “Entro questo secolo - 3-4 gradi in più” : Hanno perso i cittadini e il pianeta, ma dalla Cop24 esce al momento sconfitta anche la scienza. La conferenza internazionale sul Clima si è chiusa infatti con un documento che rimanda al futuro impegni più ambiziosi, in barba all’appello drammatico ad agire lanciato a ottobre dal panel di scienziati delle Nazioni Unite (Ipcc). A Parigi nel 2015 gli Stati avevano firmato un accordo per mantenere il riscaldamento Climatico entro i 2 gradi ...

Cop24 - Dagli Usa alla Russia in 4 contro l’accordo finale : chiusura della conferenza sui cambiamenti climatici verso il rinvio : A Cop24, la conferenza internazionale sul clima in corso a Katowice, in Polonia, qualche giorno fa sono arrivati anche i ministri per portare la negoziazione nella parte finale, ma il grande assente rimane l’accordo. Una situazione di stallo che farà probabilmente slittare la chiusura della conferenza di almeno un giorno e che di certo aggiunge preoccupazioni per gli esiti già traballanti della Cop24. Dalla conferenza dovranno uscire le linee ...

Maltempo Sardegna : 1 milione ai consorzi di bonifica per i danni causati Dagli eventi meteo del 2018 : La Giunta regionale della Sardegna ha stanziato 1 milione di euro destinati ai consorzi di bonifica della Sardegna che andranno a supportare le maggiori spese sostenute a causa di tali fenomeni climatici verificatisi nel corso del 2018. Il milione di euro, che si aggiunge agli oltre 20 milioni già stanziati annualmente per tutti i consorzi di bonifica regionali, sarà utilizzato per la manutenzione e la gestione della rete scolante e degli ...

Alla 'Tenda' - libri e band Dagli Usa e dal Regno Unito : Sabato 15 e domenica 16 dicembre , infine, la settimana della "Tenda" si conclude con la due giorni di "La Bollissima", mini rassegna di spettacoli e laboratori dedicati a bimbi e genitori, a cura di ...

Petrolio - Arabia Saudita «assolta» Dagli Usa dopo i tagli Opec : ... il rappresentante Usa per l'Iran - dopo il vertice Opec aveva rivendicato l'indipendenza del gruppo, dicendo che «non si fa guidare da nessuna agenda politica». energia e geopolitica 18 settembre ...

L'arresto voluto Dagli Usa dell'erede di Huawei è un caso mondiale. Borse ko : Meng Whanzhou potrebbe essere estradata negli States: avrebbe violato le sanzioni all'Iran. Sale la tensione nelle relazioni tra Pechino e Washington. Chiudono in rosso le Borse di tutto il mondo, Milano a - 2,5% -