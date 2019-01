Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas chiede l'esame del Dna : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine.La richiesta - spiega il Wsj - è stata inviata di recente alle autorità giudiziarie italiane competenti. Il caso dei ...

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...

Cristiano Ronaldo accusato da una modella : “È uno psicopatico e un bullo” : Cristiano Ronaldo accusato nuovamente da un’altra donna Il bomber della Juventus torna nuovamente a far parlare di sé. Ma, stavolta non c’entrano nulla le sue prodezze in campo. Quel che infanga, oggi, Cristiano Ronaldo è l’accusa di un’altra donna. Dopo gli innumerevoli processi contro di lui, ecco che ne arriva subito un altro. A parlare […] L'articolo Cristiano Ronaldo accusato da una modella: “È uno ...

La Top 11 dei calciatori più costosi : non c’è spazio per Cristiano Ronaldo : Alcuni campionati si sono fermati per una lunga pausa ma adesso si avvicina sempre di più il momento di tornare in campo, nel frattempo è il momento dei bilanci. Il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo non figura nell’elenco degli 11 calciatori più costosi del mondo secondo l’istituto di statistica Kpmg Football Benchmark, che ha stilato questa speciale classifica, si tiene conto di parametri che vanno dalla posizione in ...

Georgina Rodriguez cittadina del mondo - la fidanzata di Cristiano Ronaldo super sexy a Dubai [FOTO] : Georgina Rodriguez prorompente con alle spalle Dubai: l’ultima foto social della fidanzata di Cristiano Ronaldo è mozzafiato Pantaloncini aderenti e sexy top che mostra le forme prorompenti. È questo il sensuale look indossato da Georgina Rodriguez nel suo ultimo scatto social. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo si fa immortalare con alle spalle il mare e lo splendido panorama offerto da Dubai e scrive a didascalia della ...

Cristiano Ronaldo - un'altra ex lo attacca : "Psicopatico e bugiardo. Aiuterò la Mayorga" : Non c'è pace per Cristiano Ronaldo che continua a ricevere accuse da parte delle donne, o presunte, del suo passato. Dopo Kathryn Mayorga che l'ha accusato di stupro nel 2009, ecco che un'altra ex fiamma dell'attaccante della Juventus, Jasmine Lennard, è uscita allo scoperto con parole di fuoco rilasciate al quotidiano inglese The Sun e che mettono ancora in cattiva luce il 33enne di Funchal:"Io non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i ...

Bernardeschi : “Cristiano Ronaldo campione che ha sorpreso per mentalità” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, ha parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo ai bianconeri: “Basta vederlo muoversi e già impari qualcosa. È un grandissimo campione e ha sorpreso veramente tutti anche dal punto di vista della sua mentalità che aveva già acquisito in tutti questi anni di carriera. Quindi […] L'articolo Bernardeschi: “Cristiano Ronaldo campione ...

Cristiano Ronaldo sfreccia alla Continassa : la sua Rolls-Royce da 400.000 euro : Cristiano, però, ha sempre risposto sul campo e con prestazioni mostruose che lo fanno essere ancora il giocatore più forte del mondo insieme a Lionel Messi. Cristiano è un grande atleta e si è ...

Juventus - in Coppa Italia turnover moderato : Cristiano Ronaldo potrebbe giocare : Da ieri per la Juventus è scattata la preparazione in vista delle partite contro il Bologna in Coppa Italia e il Milan in SuperCoppa Italiana. I bianconeri sono pronti per tornare in campo e per Massimiliano Allegri sono arrivate ottime notizie. Infatti la formazione torinese sta recuperando uno dei suoi uomini migliori, ovvero Joao Cancelo, il quale è tornato a lavorare in parte con i compagni, con l'obiettivo di essere a completa disposizione ...

Jasmine Lennard shock contro Cristiano Ronaldo : “ha detto che mi avrebbe rapita - tagliata a pezzi - messa in una borsa e gettata in un fiume” : Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per Cristiano Ronaldo, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata. Jasmine Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono ...

