Cristiano Ronaldo e accuse stupro | chiesto test Dna Richiesta della Polizia di Las Vegas

Caso Mayorga – Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas : Chiesto campione DNA di Cristiano Ronaldo per l’indagine in USA sul Caso Mayorga Le autorità di Las Vegas hanno emesso un mandato per ottenere che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del Dna nell’ambito del Caso del presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga . Il dipartimento di polizia di Las Vegas vuole vedere se corrisponde a un campione trovato sul vestito della donna che ha accusato l’attaccante portoghese per un ...

Calciomercato Juventus – Isco via dal Real Madrid - spunta il ‘like galeotto’ : operazione in stile Cristiano Ronaldo?! : Isco non sembra rientrare nei piani di Santiago Solari, allenatore del Real Madrid. Lo spagnolo può partire in estate e la Juventus sogna un colpo in stile Cristiano Ronaldo Il rapporto fra Isco e Santiago Solari, allenatore del Real Madrid, è ai minimi storici. Il nuovo coach, subentrato in corsa a Lopetegui, non sembra avere la stessa stima del suo predecessore per il fantasista spagnolo ex Malaga. Solo 2 gare giocate da titolare sulle ...