Cristiano Ronaldo | c' è un' altra accusatrice | Ha seri problemi mentali

Bernardeschi : “Cristiano Ronaldo campione che ha sorpreso per mentalità” : Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Federico Bernardeschi, esterno offensivo della Juventus, ha parlato dell’arrivo di Cristiano Ronaldo ai bianconeri: “Basta vederlo muoversi e già impari qualcosa. È un grandissimo campione e ha sorpreso veramente tutti anche dal punto di vista della sua mentalità che aveva già acquisito in tutti questi anni di carriera. Quindi […] L'articolo Bernardeschi: “Cristiano Ronaldo campione ...

Cristiano Ronaldo sfreccia alla Continassa : la sua Rolls-Royce da 400.000 euro : Cristiano, però, ha sempre risposto sul campo e con prestazioni mostruose che lo fanno essere ancora il giocatore più forte del mondo insieme a Lionel Messi. Cristiano è un grande atleta e si è ...

Juventus - in Coppa Italia turnover moderato : Cristiano Ronaldo potrebbe giocare : Da ieri per la Juventus è scattata la preparazione in vista delle partite contro il Bologna in Coppa Italia e il Milan in SuperCoppa Italiana. I bianconeri sono pronti per tornare in campo e per Massimiliano Allegri sono arrivate ottime notizie. Infatti la formazione torinese sta recuperando uno dei suoi uomini migliori, ovvero Joao Cancelo, il quale è tornato a lavorare in parte con i compagni, con l'obiettivo di essere a completa disposizione ...

Jasmine Lennard shock contro Cristiano Ronaldo : “ha detto che mi avrebbe rapita - tagliata a pezzi - messa in una borsa e gettata in un fiume” : Ottimo momento in campo, problemi extra-calcistici. Non è una situazione facile per Cristiano Ronaldo, in particolar modo il portoghese ha dovuto fare i conti con pesanti accuse di diverse donne, oggi nuove rivelazioni shock da parte di una ex fidanzata. Jasmine Lennard parla di stupri e minacce sull’argomento relativo a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi segreti per troppo tempo e ce ne sono ...

Cristiano Ronaldo nei guai - accuse shock dall’ex fidanzata : “se mi lasci ti rapisco e ti faccio a pezzi” : Jasmine Lennard, ex fiamma di Cristiano Ronaldo, ha sfogato la sua rabbia contro il campione portoghese sui social network Jasmine Lennard, ex fiamma di Cristiano Ronaldo ai tempi del Manchester United, ha inveito contro il campione della Juventus attraverso la propria pagina Twitter. accuse pesantissime quelle della Lennard, che parla di stupri e minacce in relazione a CR7: “Non ho paura di lui e sì, ho tenuto dentro tutti i suoi sporchi ...

Cristiano Ronaldo - cartoline da Dubai : il ‘buongiorno’ è in compagnia del falco [FOTO] : Cristiano Ronaldo si fa immortalare in uno scatto con un falco in mano ed augura il buongiorno ai suoi follower da Dubai Dopo lo L'articolo Cristiano Ronaldo, cartoline da Dubai: il ‘buongiorno’ è in compagnia del falco [FOTO] sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Juventus : Allegri pretende gol su punizione - Cristiano Ronaldo lavora per sfatare il tabù : La Juventus, in questa stagione, con Cristiano Ronaldo ha una marcia in più, infatti ha concluso il girone d'andata in Serie A da imbattuta (17 vittorie e 2 pareggi), mentre in Champions League ha subito due sconfitte indolore. Nonostante un ruolino di marcia invidiabile, la squadra può e deve ancora migliorare soprattutto in fase realizzativa in vista della fase clou dell'annata. Su tutte, al momento, la lacuna da colmare è quella delle reti da ...

Georgina Rodriguez provocante in perizoma - il sexy vedo-non vedo della fidanzata di Cristiano Ronaldo [FOTO] : Georgina Rodriguez in perizoma in veranda, la fidanzata di Cristiano Ronaldo si immortala in una sexy foto in bikini e posta tutto sui social Georgina Rodriguez mostra sui social il suo ‘animo caliente’. La fidanzata di Cristiano Ronaldo, dopo aver stregato i fan ieri con una foto sexy su Instagram (VEDI QUI), ripete l’effetto vedo-non vedo facendo impazzire i suoi follower. Sul balcone in bikini, la sensuale spagnola si ...

Figurine Panini – Cristiano Ronaldo in copertina insieme ad Icardi : le novità dell’edizione 2018/2019 : La Nazionale femminile di calcio e Cristiano Ronaldo per la prima volta in copertina: ecco le novità dell’album Panini 2018/2019 Tante le novità introdotte nella 58ª edizione dell’album di Figurine Panini. Per la versione ‘calciatori 2018/2019‘ è prevista infatti una copertina che per la prima volta include in primo piano il fenomeno della Juventus, Cristiano Ronaldo. Accanto a lui altri bomber del calibro di Mauro ...

Album Panini 2018-2019 - Cristiano Ronaldo in copertina e calcio femminile : lCristiano Ronaldo in copertina e massima attenzione al calcio femminile: sono queste le principali novità del nuovo Album Panini 'Calciatori 2018-2019', presentato oggi nella sede della Lega Serie A a Milano. 128 pagine in formato maxi, con 734 figurine e un CR7 in primo piano, per la prima volta sulla copertina della collezione, che guida la corsa allo scudetto con altri 19 campioni, in rappresentanza delle altre squadre.Tante le ...

Cristiano Ronaldo - il quadretto di famiglia è perfetto : non manca proprio nessuno [FOTO] : Cristiano Ronaldo in uno scatto social insieme alla propria famiglia: il calciatore portoghese con Georgina Rodriguez ed i quattro figli Cristiano Ronaldo Junior, Alana Martina, Eva e Mateo. Ci sono proprio tutti i figli di Cristiano Ronaldo accanto a lui nell’ultimo scatto social che include anche la compagna del portoghese, la splendida Georgina Rodriguez. La meravigliosa spagnola, imitando il fidanzato, ha re-postato la dolce foto ...

Georgina Rodriguez dà spettacolo : la sexy fidanzata di Cristiano Ronaldo prende il sole in perizoma sul balcone [FOTO] : Georgina Rodriguez prende il sole sul balcone, lo scatto super sexy della fidanzata di Cristiano Ronaldo finisce sui social A seguito delle foto con gli addominali di Cristiano Ronaldo in evidenza (VEDI QUI), anche Georgina Rodriguez mostra il suo lato più seducente sui social. La fidanzata di CR7, nel suo ultimo post su Instagram, ha dato vita ad un interessante vedo-non vedo grazie al riflesso del vetro del balcone su cui si trovava a ...

Calcio - Stilata una 'costosa' classifica : Mbappè è il calciatore più caro - che sorpresa Cristiano Ronaldo! : E' Mbappè, secondo il Cies, il giocatore più caro al mondo: la curiosa classifica dell'Osservatorio sul Calcio E' il francese Kylian Mbappè il giocatore più caro del mondo, con un valore di ben 218,5 ...

Calcio – Stilata una ‘costosa’ classifica : Mbappè è il calciatore più caro - che sorpresa Cristiano Ronaldo! : E’ Mbappè, secondo il Cies, il giocatore più caro al mondo: la curiosa classifica dell’Osservatorio sul Calcio E’ il francese Kylian Mbappè il giocatore più caro del mondo, con un valore di ben 218,5 milioni di euro, secondo la quotazione di mercato Stilata dal Cies, l’Osservatorio sul Calcio. La stella del Paris Saint Germain precede in questa speciale classifica, redatta sulla base di un algoritmo che tiene conto ...