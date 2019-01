Cori razzisti | Salvini | ' ' Il Napoli sbaglia se smette di giocare' '

Violenza stadi - Salvini annuncia pesanti provvedimenti : poi un commento sui Cori razzisti : “I teppisti, che hanno casino l’altra sera, farò tutto il possibile perché non mettano più piede in uno stadio, ma mettano piede in galera”. Sono le importanti dichiarazioni del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini a 24Mattino su Radio 24 con Maria Latella commentando gli scontri avvenuti a Roma due sere fa durante la festa per i 119 anni della Lazio. “Il Napoli non fa bene a fermarsi in caso di ...

Scontri - Cori razzisti - vittime : il calcio subisce ancora le angherie dei "non tifosi" : Era una notte particolare, era la notte di Santo Stefano, era la notte che chiudeva una giornata di calcio, proprio nel giorno del protomartire della Chiesa Cristiana. Era semplicemente la notte di San Siro: Inter contro Napoli, la terza contro la seconda in classifica alla 18esima giornata....Continua a leggere

Giorgetti : 'Cori razzisti? Valgano le regole di Fifa e Uefa' : ' Il Napoli ha ribadito la volontà di fermarsi qualora si verificassero nuovi buu nei confronti dei suoi calciatori? L'ho detto, siamo nella dimensione sportiva e delle regole del mondo dello sport - ...

Cori razzisti - Acerbi : “è fastidioso ma non si possono fermare tutte le partite” : “Non va assolutamente bene che ci siano Cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non si possono fermare tutte le partite ogni volta che si sentono”. Sono le dichiarazioni del difensore della Lazio, Francesco Acerbi dopo gli ultimi episodi di razzismo che hanno coinvolto il calcio italiano: “Bisogna fare qualcosa di ...

Giorgetti smentisce Salvini : «Per i Cori razzisti vale il protocollo Uefa» : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio La confusione regna sovrana. La conferenza stampa di Salvini di due giorni fa ha solo contribuito a confondere le acque. Tant’è vero che oggi è stato costretto a intervenire Giancarlo Giorgetti sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega allo sport. Che tra l’altro due giorni fa era presente alla conferenza. Giorgetti ha smentito Salvini e ha chiarito che «È necessario ...

Lazio - Acerbi : 'Difficile stop per Cori razzisti' : ROMA - ' Non va assolutamente bene che ci siano cori razzisti negli stadi, è fastidioso veramente, però ci saranno sempre quei 100 ignoranti che faranno buuh ed è difficile anche fermarli quindi non ...

Seedorf sui Cori razzisti : “sbagliato fermare le partite” : Clarence Seedorf non pensa dell’Italia come un Paese “razzista, generalizzare e’ sempre sbagliato. Ma l’Italia non e’ esente dal problema del razzismo – spiega in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera -. Io di episodi sulla mia persona non ne ho mai vissuti. Nel mondo, quando mi muovo, riesco a rompere le barriere con chi incontro. Non sono cieco, ma non vedo il colore. La Uefa ha dato i ...

Eto'o : "Cori razzisti? Chi è nero dica 'Non gioco'. Se no è uno schiavo" : ... solo perché vogliono piacere agli altri', ha commentato Eto'o, prima di affrontare un altro problema del mondo del calcio: la discriminazione ai danni degli allenatori di colore . 'Alcuni ex ...

Razzismo - Napoli irremovibile : conferma lo stop in caso di nuovi Cori razzisti : Le dichiarazioni del Ministro dell'Interno Matteo Salvini sull'intenzione di non fermare le partite in caso di cori razzisti , che hanno suscitato grande perplessità tra i vertici del Napoli, non ...

Il Napoli sfida Matteo Salvini : "Cori razzisti - noi ci fermiamo" : Il Napoli calcio contro Matteo Salvini. Una vera e propria sfida, quella lanciata al vicepremier che al termine dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive aveva manifestato la sua contrarietà alla sospensione delle gare in caso di cori razzisti. Per Salvini, infatti, è impossibile far

