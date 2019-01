Corea del Nord-Usa | Kim | secondo incontro con Trump porterà risultati

Coppa d’Asia 2019 : i risultati di oggi (8 gennaio) e le classifiche. Iraq-Vietnam 3-2 - l’Arabia travolge la Corea del Nord : oggi si sono giocate due partite valide per la Coppa d’Asia 2019, competizione continentale che si sta disputando negli Emirati Arabi Uniti. L’Iraq ha sconfitto il Vietnam per 3-2: i giallorossi sono passati in vantaggio al 24′ con un autogol di Atiyah ma si sono fatti raggiungere da Alì undici minuti più tardi, poi al 42′ Nguyen Cong Phuong regalava il 2-1; nella ripresa la rete di Tariq al 60′ e la prodezza di ...

Kim Jong-un in Cina : vertice con Xi Jinping/ Incontri Usa-Corea del Nord in Vietnam per nuovo summit con Trump : Corea del Nord, visita in Cina di Kim Jong-un: Incontri con Xi Jinping in vista del secondo summit con Trump. Contatti funzionari Usa-Pyongyang

Corea del Nord - Kim Jong-un in visita in Cina su invito Xi Jinping : Il leader NordCoreano Kim Jong-un si trova in Cina per incontrare il presidente Xi Jinping. Lo ha reso noto l'agenzia di Stato di Pyongyang Kcna. La visita durerà fino al 10 gennaio e, spiegano i ...

Coppa d'Asia 2019 - i risultati : la Cina soffre ma vince - goleada Iran. Corea del Sud di misura : Prosegue la Coppa d'Asia, con altre sei squadre scese in campo oggi. Ad aprire il programma di giornata è stata la Cina allenata da Marcello Lippi, che con più fatica del dovuto ha avuto la meglio del ...

Infrastrutture : Corea del Sud-Cina - Pechino invita Seul a espandere cooperazione : Seul, 07 gen 11:52 - , Agenzia Nova, - In occasione delle celebrazioni dei quarant'anni di riforme per l'apertura dell'economia, l'ambasciatore cinese in Corea del Sud, Qiu Guohong,... , Cip,

Trump ha parlato dei negoziati con la Corea del Nord - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto ai giornalisti che i negoziati di Washington e Pyongyang vanno bene. "Abbiamo un buon dialogo con la Corea del Nord", ha detto Trump. "Se non ...

Ancora nessuna traccia dell’ex ambasciatore nordCoreano a Roma : Un disertore porge mano al diplomatico : “Amico vieni a Seul” : "Amico, vieni in Corea del Sud". Thae Yong Ho, ex vice ambasciatore della Corea del Nord in Gran Bretagna, nel 2016 ha disertato e ha trovato rifugio in Corea del Sud. Ora, con una lettera aperta pubblicata sul proprio blog, si rivolge a Jo Song-gil, reggente dell'ambasciata di Pyongyang a Roma che ha fatto perdere le proprie tracce a novembre. "Non ho modo di contattarti direttamente, quindi ti mando una lunga lettera sul mio blog, che leggi ...

Il diplomatico nordCoreano scomparso - l’uomo dei rapporti con la Fao che custodisce i segreti del regime : Poco si conosce di Jo Song-gil: ambasciatore ad interim della Corea del Nord a Roma di cui non si hanno notizie dall’inizio di novembre, ma che secondo l’intelligence di Seul - solo poche settimane prima di concludere l’incarico - avrebbe chiesto asilo in un «Paese occidentale». Quarantotto anni, Jo è arrivato a Roma - con la moglie, forse anche co...

Corea del Nord - ambasciatore a Roma diserta e chiede asilo : Jo Song-gil, in Italia dal maggio 2015, sarebbe "protetto" dalle autorità italiane "in un luogo sicuro" insieme alla moglie Kim Min-ki