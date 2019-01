City of Lies | omicidi | rap e bugie Il cinema cerca la verità sulla morte di Notorious

ilfattoquotidiano

: Il 2019 sarà l'anno di #JohnnyDepp, di nuovo al #cinema con un #film tratto da una storia vera, 'City of lies' ?? - SkyTG24 : Il 2019 sarà l'anno di #JohnnyDepp, di nuovo al #cinema con un #film tratto da una storia vera, 'City of lies' ?? - RollingStoneita : In #CityOfLies, #JohnnyDepp è un detective che ha dedicato la sua vita al caso mai risolto degli omicidi di… - DanieleMandova : CITY OF LIES L'ORA DELLA VERITÁ Trailer Ufficiale1: -

(Di giovedì 10 gennaio 2019) Lo schermo si accende. La voce del cronista parla di incidenti tra la folla, confusione e spray al peperoncino: non è drammatica attualità ma il racconto dei funerali diB.I.G., nel marzo del 1997. Prima ancora dell’inizio del film vero e proprio,ofci costringe quindi – senza che gli autori lo potessero prevedere – a confrontarci con una riflessione amara tra passato e presente, tra Stati Uniti e Italia, tra esigenze di controllo e grandi folle riunite in spazi ristretti.Anche in quei lontani anni 90 si parlava di cronaca nera legata al rap: B.I.G. fu ucciso soltanto pochi mesi dopo Tupac Shakur, suo ex-amico diventato peggiore rivale. Due fatti di sangue sui quali, a distanza di più di 20 anni, non è ancora stata fatta piena luce, in un intreccio die depistaggi in mezzo a cuiofimmerge lo spettatore. Il libro da cui il film è ...