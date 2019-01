City of Lies - L' ora della verità | la storia dietro al film con Johnny Depp e Forest

City of Lies : omicidi - rap e bugie. Il cinema cerca la verità sulla morte di Notorious B.I.G. e Tupac : Lo schermo si accende. La voce del cronista parla di incidenti tra la folla, confusione e spray al peperoncino: non è drammatica attualità ma il racconto dei funerali di Notorious B.I.G. , nel marzo del 1997. Prima ancora dell’inizio del film vero e proprio, City of Lies ci costringe quindi – senza che gli autori lo potessero prevedere – a confrontarci con una riflessione amara tra passato e presente, tra Stati Uniti e Italia, tra ...

' City of Lies' - Johnny Depp indaga sugli omicidi di Tupac e Notorious B.I.G. - : Quello che è iniziato come un articolo di 16.000 parole su Rolling Stone nel giugno 2001, è diventato il libro di Sullivan del 2002, una cronaca completa sulla musica hip-hop, sull'impero governato ...

Ghali doppierà Tupac nel film con Johnny Depp 'City of Lies' : 'È un onore' (VIDEO) : Le morti violente di Tupac Shakur e Notorious B.I.G., avvenute a distanza di meno di un anno, tra il 1996 e il 1997, rappresentano da più di vent'anni due tra i casi irrisolti più enigmatici della storia degli Stati Uniti. L'interesse per queste due iconiche figure e le loro misteriose scomparse infatti non è mai scemato, negli states come nel resto del mondo, e alla vicenda umana di entrambi sono stati dedicati nel corso degli anni innumerevoli ...