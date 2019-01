Ciclismo su pista | Coppa del Mondo Cambridge 2019 | quattordici azzurri convocati | Letizia

Ciclismo – Moscon si allena tra i ghiacci - la pista ciclabile è impercorribile : lo “sfogo” del corridore italiano [VIDEO] : Gianni Moscon ed il suo allenamento tra i ghiacci: il ciclista del Team Sky costretto a camminare sulla pista ciclabile Gianni Moscon alle prese con un allenamento ad alta quota, in vista dell’inizio della stagione ciclistica, si trova a dover far fronte ad un problema. Il ciclista del Team Sky è impedito nel suo allenamento a causa della presenza di ghiaccio e neve sulla pista ciclabile. Il corridore italiano fa presente il problema ...

Nonno doping a 90 anni - perde il record mondiale di Ciclismo su pista : “Colpa della carne” : Test antidoping positivi da ciclisti dilettanti non sono, purtroppo, qualcosa di inaudito. Anzi stanno diventando sempre più comuni negli ultimi anni. Ma ciò che è raro è che la parte colpevole sia… un 90enne. Gli appassionati di ciclismo si sono insospettiti quando Carl Grove, campione di Bristol (Indiana), ha ricevuto un’ammonizione dall’USADA, l’agenzia antidoping degli USA, dopo essere risultato positivo al trenbolone l’11 luglio dello ...

Ciclismo su pista - il velodromo di Montichiari riapre a giugno! Decisivo l’intervento del Coni : La luce in fondo al tunnel. Il velodromo di Montichiari, l’unico coperto in Italia, riapre a giugno. Nei mesi scorsi l’impianto era stato dichiarato chiuso a tempo indeterminato. La Procura di Brescia aveva disposto il sequestro a causa di una documentazione non a norma sulla prevenzione degli incendi. Di fatto, le Nazionali azzurre avevano dovuto fare i conti con la pioggia che, di tanto in tanto, faceva capolino con l’effetto ...

Ciclismo su pista - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Europei e Mondiali il clou della stagione : Il 2019 sarà ricco di appuntamenti importanti per il Ciclismo su pista. La stagione ripartirà a gennaio con le ultime due tappe della Coppa del Mondo: dal 18 al 20 a Cambridge (Nuova Zelanda) e dal 25 al 27 a Hong Kong. Dal 27 febbraio al 3 marzo si svolgeranno a Pruszkow (Polonia) i Mondiali, che saranno anche l’ultimo grande appuntamento della stagione agonistica. Si tornerà poi in pista nel mese di luglio, in cui dal 9 al 14 Gand (Belgio) ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani è terzo nell’omnium! Confalonieri e Guazzini quinte nella madison : Elia Viviani torna sul podio nell’omnium nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. A Londra, nella quarta tappa stagionale, il 29enne veronese ha chiuso al terzo posto, dimostrando di aver ritrovato definitivamente il feeling con la specialità in cui conquistò lo storico oro alle Olimpiadi di Rio 2016, dopo il quale decise di fermarsi per concentrarsi sulla strada. Viviani ha vinto due delle quattro prove in programma: lo scrath e ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani quarto nell’omnium a metà gara : Terza ed ultima giornata di gare nel Velodromo olimpico di Londra per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Appuntamento importante per Elia Viviani che entra in scena nell’omnium, specialità nella quale è campione a Cinque Cerchi in carica. Il velocista nativo di Isola della Scala ha iniziato al meglio la giornata con la vittoria nello scratch, ma poi ha deluso nella Tempo Race, chiudendo solo ottavo. A metà gara il ...

Ciclismo su pista - seconda giornata di Coppa del Mondo : Scartezzini-Lamon sesti nel madison : Ciclismo su pista, seconda giornata di Coppa del Mondo: oro ai danesi Johansen – Von Folsach, l’Italia sale al quarto posto nel ranking UCI della specialità Sesto posto di Michele Scartezzini e Francesco Lamon nel madison disputato nella seconda giornata di Coppa del Mondo a Londra. Con questo piazzamento l’Italia si porta al quarto posto del ranking UCI nella specialità. La gara odierna è stata vinta dalla Danimarca ...

Ciclismo su pista - a Londra terzo posto per Elisa Balsamo nell'inseguimento a squadre : Dopo il quarto posto di Berlino , Elisa Balsamo torna protagonista nella Coppa del Mondo di Ciclismo su pista e lo fa con un terzo posto nell'inseguimento a squadre femminile. La ventenne cuneese in forza al team di Bottanuco Valcar PBM ha infatti ottenuto a Londra il terzo podio ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia sottotono nelle gare serali della terza giornata : La terza giornata della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista in corso a Londra (domani la conclusione) va in archivio senza grandi sussulti per la compagine azzurra. Andiamo a scoprire i risultati della sessione serale. Nello sprint femminile semifinali senza storia: l’australiana Stephanie Morton batte 2-0 l’ucraina Olena Starikova e con lo stesso punteggio la tedesca Emma Hinze ha la meglio sull’olandese Laurine van ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Maria Giulia Confalonieri attardata nell’Omnium dopo due prove - fuori Miriam Vece e Francesco Ceci : Seconda giornata di gare presso il Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra) per la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Nella sessione pomeridiana si sono svolte le prime due prove dell’Omnium femminile, il primo turno e i ripescaggi del Keirin maschile e le qualificazioni, i sedicesimi, gli ottavi e i quarti di finale della Sprint femminile. L’evento più importante per l’Italia era sicuramente ...

Ciclismo su pista – Le azzurre tornano sul podio a Londra - gli uomini lo sfiorano chiudendo al 4° posto : Balsamo, Frapporti, Guazzini e Valsecchi conquistano il bronzo nella tappa di CdM di Londra, i ragazzi di Villa cedono ai britannici per 30 millesimi La prima giornata della quarta prova di Coppa del Mondo pista in corso a Londra, in Gran Bretagna, segna un netto progesso dei quartetti azzurri rispetto alla precedente prova di Berlino. Le ragazze di Salvoldi tornano sul podio conquistando il bronzo nella sfida con il team britannico ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : l’Italia sale sul podio nell’inseguimento a squadre femminile! Quarto posto per gli uomini : l’Italia sale sul terzo gradino del podio nell’inseguimento a squadre femminile a Londra, dove si sta svolgendo la quarta tappa stagionale della Coppa del Mondo di Ciclismo su pista. Il quartetto formato da Elisa Balsamo, Simona Frapporti, Vittoria Guazzini e Silvia Valsecchi ha sconfitto nella finale 3°-4° posto il Team Breeze imponendosi con il tempo di 4:23.765 contro il 4:24.512 delle avversarie. Terza vittoria consecutiva invece per la Gran ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Italia in finale per il terzo posto con i due inseguimenti a squadre! : Buoni riscontri per l’Italia nella giornata di apertura della tappa di Coppa del Mondo di Ciclismo su pista a Londra (Gran Bretagna). I quartetti tricolori non tradiscono le attese e conquistano entrambi l’accesso per la finale 3°-4° posto, agguantando dunque punti pesantissimi in ottica ranking olimpico. L’inseguimento a squadre maschile composto da Liam Bertazzo, Francesco Lamon, Davide Plebani e Michele Scartezzini si è ...

Ciclismo su pista - Coppa del Mondo Londra 2018 : Elia Viviani e Letizia Paternoster le punte - novità Vittoria Guazzini : Scatterà domani, venerdì 14 dicembre, la quarta tappa della Coppa del Mondo 2018-2019 di Ciclismo su pista. Teatro delle gare sarà lo spettacolare Lee Valley VeloPark di Londra (Inghilterra), già sede dei Giochi Olimpici del 2012 e di diverse tappe del massimo circuito internazionale nelle passate stagioni. L’Italia si presenta all’appuntamento con rinnovate ambizioni di podio. Le speranze principali per la Nazionale dei DT Dino ...