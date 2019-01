Chieti | accoltellata durante festino | trans chiede 100 mila euro di risarcimento

Blastingnews

(Di giovedì 10 gennaio 2019) È salatissimo il conto che laSilvana Valencia Villanueva presenta al suo aggressore, Ottavio Esposito, 30enne e di professione dentista. Stando a quanto riportano i media locali e nazionali, il 4 febbraio dello scorso anno, Villanueva fu aggredita da Espositoun party a base di rapporti intimi e cocaina. L'uomo tentò di accoltellarla, ma lei con caparbietà e astuzia riuscì a mettersi in salvo. La donna rotolò su una rampa di scale situata in un'abitazione diScalo, la parte nuova della città abruzzese, e riportò lesioni che furono giudicate guaribili in 40 giorni. Fu un brutto momento per la vittima, che ora, tramite il suo avvocato Pasquale D'Incecco,undi circa 100al suo aggressore. Ieri Silvana si è costituita parte civile, il 23 gennaio sarà presa una decisione definitiva. La difesa ha infatti presentato il ricorso al rito ...