«Chelsea e Higuain sempre più vicini Il fratello agente è a Londra»

Higuain-Chelsea - l’agente è a Londra : la posizione della Juve : HIGUAIN CHELSEA- Secondo quanto riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, il fratello e agente di Higuain sarebbe volato a Londra in attesa di un segnale netto e deciso da parte del Chelsea. Come noto, il club londinese sarebbe pronto a mettere le mani sul Pipita, ma resta da capire e valutare la posizione del […] L'articolo Higuain-Chelsea, l’agente è a Londra: la posizione della Juve proviene da Serie A News ...

Calciomercato Milan – Higuain verso il Chelsea? Fondamentale il ruolo della Juventus : ecco i dettagli : Il fratello e agente di Gonzalo Higuain è a Londra, l’interesse del Chelsea in merito al bomber del Milan resta forte: sulla possibile riuscita dell’operazione pesa la volontà della Juventus Dopo il gol alla Spal, rete liberatoria in grado di interrompere un lungo digiuno, festeggiata con tanto di abbracci a compagni e Gattuso, Gonzalo Higuain sembrava essersi ripreso il Milan. Almeno finchè il mercato non avesse spaventato i tifosi ...

Milan : Higuain è una partita a tre. E la Juve "frena" il Chelsea : La certezza, a questo punto, è che Gonzalo Higuain domani pomeriggio salirà sul treno per Genova assieme ai compagni , ottavi di Coppa Italia contro la Samp, e sabato notte si imbarcherà sull'aereo ...

Higuain Chelsea - il Pipita vuole i Blues. E il Milan studia due ipotesi : Higuain Chelsea – Secondo quanto riportato da SportMediaset.it non ci sarebbero più dubbi: Gonzalo Higuain vuole immediatamente convolare a nozze con il Chelsea. Il Pipita infatti non vedrebbe l’ora di chiudere la sua esperienza deludente in rossonero per tornare ad abbracciare il suo mentore, Maurizio Sarri. La decisione sarebbe stata presa: l’attaccante argentino avrebbe scelto […] L'articolo Higuain Chelsea, il Pipita ...

Calciomercato - Higuain : Milan o Chelsea? Per il momento tutto resta fermo : Ancora tensione per Gonzalo Higuain . Rientrato dalle vacanze argentine e già sotto assedio. Martedì mattina e poco prima dell'allenamento e qualche ora prima delle frecciate di Leonardo , a margine ...

Milan : Sarri non molla Higuain - il Chelsea riflette. Il Psg prepara l'offerta per Allan - Hysaj in bilico : Il gol contro la Spal non è bastato a traquillizzare Higuain. E non sono state sufficienti neppure le coccole di Gattuso che, in questi difficili mesi, ha instaurato un rapporto con il Pipita basato ...

Dalla Spagna - Higuain vicino al Chelsea. Per il Milan spunta l'ipotesi Benzema : Durante la presentazione di Paquetà , Leonardo ha punto nell'orgoglio Gonzalo Higuain: 'Ha vissuto un momento un po' cosi, che deve finire, ora deve pedalare. È inutile che sta dietro alle voci. Ora ...

Calciomercato Milan - Higuain : potrebbe essere vicino il passaggio al Chelsea : Ieri a ora tarda è circolata una notizia che ha fatto passare la notte in bianco ai tifosi Milanisti e agli addetti ai lavori: secondo quanto riportato dal noto giornale spagnolo Marca, infatti, il centravanti rossonero Higuain sarebbe ad un passo dal Chelsea, pronto a sacrificare Alvaro Morata, mai realmente nei loro piani. Il Pipita verso Londra sponda Chelsea I Blues verserebbero quindi 35 milioni di sterline (quasi 40 milioni di euro, ...

Chelsea - Higuain vicino alla firma. La notizia arriva dalla Spagna : Chelsea Higuain – Sono giorni decisivi per il futuro di Gonzalo Higuain. L’ex attaccante di Napoli e Juventus, ora in forza al Milan, avrebbe deciso di cambiare aria e di cercare nuove motivazioni. La richiesta dell’attaccante argentino sarebbe quella di raggiungere in Premier League il suo ex allenatore Maurizio Sarri. Con quest’ultimo, il Pipita legò […] L'articolo Chelsea, Higuain vicino alla firma. La notizia ...

Marca : Higuain ha detto sì al Chelsea (RUMORS) : Il giornale spagnolo "Marca" non ha dubbi: Gonzalo Higuain ha detto sì al Chelsea, ed è pronto a trasferirsi in terra inglese già dai prossimi giorni. Dopo solo tre mesi, dunque, l'attaccante argentino direbbe addio al Milan, squadra nella quale non sembra mai essersi totalmente ambientato. Se la trattativa andasse in porto, la Juventus riceverebbe subito dai Blues la cifra pattuita con i rossoneri per il riscatto del Pipita (36 milioni, che ...

Marca : 'Higuain presto sarà del Chelsea' : ROMA - Higuain ha già detto sì al Chelsea e nelle prossime ore diventerà un nuovo giocatore dei Blues. E' questa la notizia bomba lanciata sul sito online di Marca . Secondo il quotidiano spagnolo, ...

Higuain-Morata - stampa inglese sicura : scambio tra Milan e Chelsea si farà : In Inghilterra sono sicuri: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. Lo scrive il 'Sun', spiegando come l'operazione accontenti, alla fine, tutte le parti. L'attaccante spagnolo è in cerca di rilancio, visto che finora la sua esperienza in Premier League è stata avara di soddisfa

Higuain-Chelsea - Sarri : “Mercato? Non decido io” : HIGUAIN CHELSEA, PARLA Sarri- Reduce dal deludente 0-0 contro il Southampton, Maurizio Sarri sembra aver un po’ perso quell’aura magica che lo aveva accompagnato nei primi due mesi di Premier. Improvvisamente il suo “Sarri-ball” è stato ribattezzato “Noia-ball”, termine che descrive lo sterile possesso palla dei blues, che non si concretizza in occasioni da rete. […] L'articolo Higuain-Chelsea, Sarri: “Mercato? Non decido io” proviene da ...

Leonardo : 'Gattuso resta. Mai parlato col Chelsea di Higuain - lui non ci ha chiesto di andare via' : MILANO - 'Non abbiamo mai pensato di cambiare Gattuso '. Parola di Leonardo , direttore generale dell'area tecnico-sportiva rossonera, che ha incontrato i giornalisti a Milanello dopo la conferenza ...