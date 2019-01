Champions League | calendario ottavi di finale in diretta su Rai 1 e Sky Sport

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Champions League calcio - il calendario del 2019 : date e programma dagli ottavi alla finale : La Champions League 2019 di calcio tornerà in scena il 12-13 febbraio quando si disputeranno i primi incontri degli ottavi di finale. Come da tradizione, la massima competizione continentale si è presa un breve periodo di letargo tra la fase a gironi e quella a eliminazione diretta: a metà dicembre abbiamo conosciuto le migliori 16 squadre d’Europa e si è svolto il sorteggio che ha determinato i vari incroci per il primo turno da dentro a ...

Calendario Champions League 2018-2019 : le date e gli orari dai gironi alla finale. Il programma di tutte le partite. Come vederle in tv : L’urna di Montecarlo ha stabilito l’inizio, formale, della Champions League 2018-2019. Gli otto gironi sono stati definiti, con destino differente per le quattro italiane. Sorridono Juventus e Roma: i bianconeri affronteranno il pericolo Manchester United e l’insidia Valencia, ma restano favoriti per il primo posto nel gruppo H; i giallorossi, invece, nel gruppo G, dovranno vedersela con il Real Madrid ma anche con CSKA Mosca e ...

Biglietti Roma-Porto - andata ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 febbraio : Martedì 12 febbraio si giocherà Roma-Porto, andata degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I giallorossi affronteranno il Porto allo Stadio Olimpico e andranno a caccia di un risultato importante per avvicinare la qualificazione al turno successivo, da ottenere poi in occasione del match in trasferta in programma tre settimane dopo. I capitolini vogliono regalare una grande soddisfazione al proprio pubblico e sognano di ...

Biglietti Juventus-Atletico Madrid - ritorno ottavi Champions League 2019 : come acquistare i tickets per il 12 marzo : Martedì 12 marzo si giocherà Juventus-Atletico Madrid, ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2019 di calcio. I bianconeri affronteranno gli spagnoli all’Allianz Stadium di Torino e andranno a caccia della qualificazione al turno successivo, si ripartirà dal risultato ottenuto al Wanda Metropolitano della capitale iberica e i Campioni d’Italia vorranno il risultato pieno per proseguire la propria avventura nella ...

Basket - Champions League 2019 : vittoria sofferta per la Virtus Bologna - Petrol Olimpija sconfitto nel finale : Nell’ultima sfida in programma per la decima giornata della Basketball Champions League 2018-2019, la Virtus Bologna supera gli sloveni del Petrol Olimpija con il punteggio di 87-84. Successo importante per la formazione di Pino Sacripanti, che torna a vincere dopo due sconfitte consecutive e difende la prima posizione in classifica nel gruppo D avvicinando la qualificazione. Gara in salita per la squadra emiliana, che paga una brutta ...

Pallanuoto - Champions League : Pro Recco-Eger 17-7. HIGHLIGHTS : PRO Recco-Eger 17-7 , 4-1, 5-0, 5-1, 3-5, Marcatori Pro Recco: Di Fulvio 1, Mandic 2, Renzuto 2, Velotto 2, Aicardi 2, Echenique 3, Figari 1, F. Filipovic 1, A. Ivovic 3 Marcatori Eger: Rasovic 1, ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : Pro Recco devastante a Bologna sull’Eger - primo posto in cassaforte : Pro Recco mette la freccia, sfrutta il pareggio tra Barceloneta e Brescia, le prime due inseguitrici, e scappa via nel girone preliminare della Champions League di Pallanuoto, lanciato già verso la prima piazza nel raggruppamento. I campioni d’Italia sanno soltanto vincere nella massima competizione continentale: a Bologna, ancora una volta nel particolare scenario romagnolo, oggi sono davvero devastanti per tre quarti di gara. ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : AN Brescia sfiora l’impresa - pareggio per 9-9 in casa del Barceloneta : Un pareggio che può comunque far gioire l’AN Brescia: la compagine lombarda non sente la pressione in terra spagnola e a Barcellona, contro i padroni di casa del Barceloneta, riescono ad agguantare un buonissimo pareggio per 9-9 nel sesto incontro dei gironi preliminari di Champions League, sfiorando l’impresa contro i catalani. Partono fortissimo i ragazzi di Sandro Bovo che però vengono raggiunti a metà gara sul 4-4: sofferenza nel ...

Pallanuoto - Champions League 2019 : BPM Sport Management imbattibile in casa. Spandau battuta 8-6 : Le Piscine Manara sono una fortezza inespugnabile: la BPM Sport Management è veramente imbattibile in casa. A Busto Arsizio la squadra guidata da Baldineti fa tre su tre nel girone preliminare di Champions League: pur soffrendo, i Mastini si impongono per 8-6 sui tedeschi dello Spandau Berlino portandosi così in piena corsa per quanto riguarda la qualificazione alle Final Six. Successo ottenuto soprattutto nella prima metà di gara, dominata in ...

