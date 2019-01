C' è l' accordo per la riforma dei referendum | ecco come cambieranno le consultazioni

"ICARDI NON RINNOVA CON L'INTER"/ Wanda Nara : "accordo lontano - per noi Mauro è ad un livello superiore" : "Icardi non RINNOVA con l'Inter". Wanda Nara spaventa i tifosi nerazzurri: "Accordo lontano, per noi Mauro è ad un livello superiore". Ultime notizie

Siglato un accordo per aiutare le imprese a Ragusa : E' stato Siglato a Ragusa un accordo tra Commerfidi e Fidimed per ampliare i servizi a disposizione delle imprese iblee come i finanziamenti

Sassuolo e Messori Uomo - accordo rinnovato : insieme per l’11esimo anno : Messeri Uomo, marchio italiano fondato nel 1976 continuerà a vestire giocatori e dirigenti del Sassuolo per l'undicesimo anno L'articolo Sassuolo e Messori Uomo, accordo rinnovato: insieme per l’11esimo anno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Nove paesi nell’accordo ad hoc per migranti sbarcati a Malta : E' stato risolta, alla fine, con un accordo fra Nove paesi, fortemente voluto e mediato dalla Commissione europea che ha dialogato con tutti gli Stati membri, la crisi dei migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla fine di dicembre e sbarcati a Malta, compresi i 49 delle navi delle Ong Sea Watch e Sea Eye a cui era stato negato lo sbarco in Italia. In tutto, 298 persone, di cui 249 sbarcate nell'Isola, il più piccolo Stato membro dell'Ue, la ...

Caso Spataro - il Csm “assolve” Salvini : “Non ha leso l’indipendenza del pm”. Che si dice “perfettamente d’accordo” : Il Csm “assolve” Matteo Salvini per il botta e risposta con il procuratore di Torino Armando Spataro, da fine anno in pensione, perché “non risulta leso l’indipendente esercizio” della funzione giudiziaria. “Le espressioni adoperate dal ministro non appaiono costituire critica all’esercizio della funzione giurisdizionale”, sostiene la Prima Commissione, guidata dal consigliere laico di Forza Italia ...

Maria Carey e l’accordo per non finire in tribunale per molestie sessuali : Mariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah CareyMariah Carey, 48 anni, ha raggiunto un accordo con la sua ex manager Stella Bulochnikov, che lo scorso aprile l’ha denunciata non solo perché avrebbe interrotto il loro rapporto lavorativo prima del previsto, ma anche per le ripetute molestie sessuali: la cantante «era sempre nuda» di fronte a lei e più volte ...

Dopo 19 giorni è stato raggiunto un accordo per i migranti di Sea Watch : (foto: Gabriele Maricchiolo/NurPhoto) Dopo quasi tre settimane in mare e disagi estremi per i 49 migranti a bordo, nella mattinata del 9 gennaio è giunta la soluzione attesa per le imbarcazioni Sea Watch 3 e Sea Eye, impossibilitate per giorni ad attraccare in un porto a causa dell’opposizione politica dei paesi europei. Ad annunciarlo è stato il primo ministro di Malta Joseph Muscat, in una conferenza stampa a La Valletta: 8 stati membri ...

Doping – Raggiunto un accordo tra Russia e Wada per i dati del laboratorio di Mosca : i dettagli : Doping: la Russia ha Raggiunto un accordo con la Wada per i dati del laboratorio di Mosca La Russia ha Raggiunto un “accordo” con l’Agenzia mondiale antiDoping (Wada) per trasferire i dati del laboratorio antiDoping di Mosca. Lo ha comunicato il Cremlino. La Russia non aveva trasferito i dati in quanto vi era disaccordo sui dispositivi di archiviazione dei dati, ha spiegato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...

Malta : c'è accordo per sbarco migranti : 12.13 Il premier maltese Muscat ha annunciato il via libera all'accordo europeo sui migranti delle navi delle ong Sea Watch e Sea Eye, da settimane in mare con 49 migranti. Malta trasferirà sulle proprie navi i migranti che saranno redistribuiti tra 8 Paesi Ue, tra cui l'Italia. "L'operazione per trasferire i migranti sulle navi delle nostre forze armate -ha detto Muscat- inizierà il prima possibile".

Referendum : accordo nella maggioranza per un quorum al 25% : accordo nella maggioranza per l'introduzione del quorum approvativo pari al 25% per i Referendum propositivi e abrogativi. Lo ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro, il quale spiega: "Con questa innovazione l’impianto degli istituti di democrazia diretta ne risulterà rafforzato perché si promuove la partecipazione dei cittadini impedendo manovre ...

Auto : accordo tra Lg e Microsoft per accelerare la rivoluzione della guida autonoma : Lg Electronics e Microsoft hanno siglato un accordo per potenziare e far crescere il business dei veicoli Autonomi e dei sistemi di intrattenimento. Secondo i termini della partnership, Lg spingerà la trasformazione della sua attuale piattaforma digitale per il settore Automobilistico, sfruttando il cloud Azure e le tecnologie AI di Microsoft, insieme al software di guida Autonoma di Lg. Lg applicherà il know-how nel campo dell’intelligenza ...

Dazi - Trump spinge per accordo con Cina : 7.56 Il presidente Donald Trump è sempre più impaziente di raggiungere un accordo sui Dazi con la Cina. Questo darebbe una accelerazione ai mercati finanziari preoccupai dalle tensioni commerciali fra i due paesi. Lo riporta L'agenzia Bloomberg citando alcune fonti. Le trattative fra Stati Uniti e Cina sono in corso e i negoziati sono stati estesi anche oggi, alimentando l'ottimismo sulla possibilità si raggiungere un'intesa.

Caterina Balivo mamma : “I miei figli non vanno per niente d’accordo” : Caterina Balivo e il rapporto dei figli Guido Alberto e Cora Confessioni da mamma per Caterina Balivo. La conduttrice di Vieni da me ha ammesso che i suoi figli non vanno molto d’accordo. La presentatrice ha avuto dal marito Guido Maria Brera due bambini: Guido Alberto, 6 anni, e Cora, 1 anno e mezzo. I […] L'articolo Caterina Balivo mamma: “I miei figli non vanno per niente d’accordo” proviene da Gossip e Tv.

Lavoratori somministrati - firmato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale : Sono circa 15mila i Lavoratori in Campania , 650mila in tutta Italia, coinvolti dall'accordo siglato da Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp con Assolavoro e Assosomm, le associazioni rappresentative delle ...